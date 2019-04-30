Арсенал - Валенсия 2 мая 2019 года: прогноз на первый матч полуфинала Лиги Европы

Прогноз на футбольный матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года Арсенал - Валенсия: 1:0 (победа канониров)

2 мая 2019 года на Эмирэйтс Стэдиум в первом матче полуфинала Лиги Европы встретятся английский "Арсенал" и испанская "Валенсия". Между собой клубы встречались в последний раз в сезоне 2002/2003 в рамках Лиги Чемпионов и тогда игры завершились со счетом 2:1 в пользу Валенсии на родном поле "летучих мышей" и 0:0 - нулевой ничьей в Англии.

В этом году букмекеры не отдают огромного предпочтения какой-либо команде. В большинстве своем эксперты считают, что победа будет за хозяевами, но гости могут и удивить.

В Лиге Европы 2018/2019 "Арсенал" побеждает в 5 из 6 домашних матчей, однажды игра закончилась вничью. В 1/4 финала они очень красиво разобрались с "Неаполем" как дома, так и в гостях. Валенсийцы упали в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, проиграв Ювентусу и Манчестер Юнайтеду. В более низкоранговом соревновании "летучие мыши" легко обошли шотландский "Селтик" и без труда расправились в четвертьфинале с "Вильяреалом". А вот в 1/8 с "Краснодаром" им пришлось помучиться.

В прошлом году в полуфинале "Арсенал" проиграл мадридскому "Атлетико". В этом волей судьбы "канониров" также ждут испанцы, но в этот раз команда Эмери наверняка будет сражаться до последнего. При этом ждать разгромного результата неразумно: ставки высоки и команды наверняка будут осторожничать.

В обеих командах в лазарете сидят не последние игроки: у "Арсенала" в травмированных Холдинг, Бельерин, Уэлбэк, Рэмзи, Монреаль и Озил тоже под вопросом. У Валенсии скорее всего на поле не появятся Черышев и Кондогбия, Коклен дисквалифицирован, а насчет Пиччини тренеру предстоит еще подумать.

Игра Арсенал - Валенсия в полуфинале Лиги Европы состоится 2 мая, в четверг, в 22:00 в Лондоне. Рассказывать о происходящем на стадионе Эмирейтс сайт kp.ru будет в прямой трансляции в режиме онлайн.