Погода в Самаре на май 2019: прогнозы синоптиков обещают летнее тепло и майские грозы

Погода в Самаре на май 2019 обещает быть достаточно характерной для нашей местности в конце весны. Синоптики Приволжской УГМС уже точно рассказали, какой будет погода на начало мая 2019 в Самаре. Уже 1 мая воздух начнет разогреваться. Температура поднимется до +14, +16 градусов, ветер подует юго-восточный. Ночью холодно - до нуля градусов, а в ночь на среду возможны заморозки до -2 градусов на почве.

Второго мая в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, возможны грозы и порывы ветра до 15-20 метров/с. Правда, еще больше потеплеет - до +17 градусов. Ветер юго-восточный.

Третьего мая будет облачно, в большинстве районов по-прежнему умеренный дождь, порывы ветра до 20 м/с, а вот температура воздуха уже +21 градус, совсем по-летнему.

В среднем май в Самарской области бывает достаточно теплым, средняя температура по обобщенным данным за месяц около +17 градусов. Часто холода возвращаются на недолгое время, чаще всего оно приходится на период цветения черемухи.

Май - месяц дождливый, в Самарской области шумные грозы в этом месяце гремят в среднем 4-5 дней, правда, бывают недолгими. При этом, по данным прогнозистов, температура в последние 30 лет только увеличивается, соответственно, в мае становится все более и более жарко.

По данным Гидрометцентра России в среднем в этом году температура воздуха в мае в Самаре будет на уровне 14,3 - 16,2 градусов, это выше средних многолетних значений на 0,6-0,9 градуса. Осадков должно выпасть около нормы.

Народная мудрость велит тем, кто имеет дело с земледелием, следить за погодой в мае. Например, холодный май говорит о том, что будет хороший урожай хлеба, сырой - к сухому июню, если же в мае появляется много журавлей - то ждите засуху.

Также народные приметы говорят, что если в первый день мая холодно, то закончится месяц жарой. Если же 4 мая начнет цвести черемуха, стоит ждать жаркого и засушливого лета. Гроза же 5 мая - к хорошему, богатому урожаю. А если 24 мая мокрая погода - все лето будет дождливым.