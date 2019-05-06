Первый конгресс руководства Асгардии: Как сказку сделать былью

С 10 по 12 апреля на родине Моцарта, Бетховена и Брамса прошел первый в истории конгресс руководства Асгардии. Венский отель «Кемпински» принял гостей из 26 стран, собравшихся, чтобы заложить программу дальнейшего развития космической нации асгардианцев, завершить формирование правительства и привести высших руководителей государства к присяге.

Асгардия существует всего два с половиной года – с тех пор, как известный российский ученый и бизнесмен Игорь Ашурбейли в октябре 2016 года на своей парижской пресс-конференции предложил создать уникальную государственную систему, основной целью которой будет поддержка науки и инновационного производства.

Сегодня многие дерзкие планы Игоря Рауфовича уже воплощены в реальность. Асгардианское гражданство уже получили более миллиона человек, и это только начало. В государстве, созданном с нуля, есть не только свои флаг, герб и гимн, но и своя конституция; есть три ветви власти – исполнительная, законодательная и судебная. Члены парламента, живущие на разных концах планеты и говорящие на разных языках, общаются в цифровом пространстве; таким образом, в Асгардии стерты и языковые, и пространственные границы.

Уже запущен в космос спутник, который согласно планам должен войти в низкоорбитальную спутниковую группировку, способную обеспечить всю планету глобальным интернетом – и который в настоящее время является полноценной территорией космического государства. На территории Турции в семье граждан Асгардии появился на свет первый урожденный асгардианец – малыш получил гражданство автоматически, унаследовав его от родителей-асгардианцев.

Впечатляет, не так ли? И все это достигнуто, напомним, всего лишь за два с половиной года.

– В начале было слово, и это слово было – Асгардия, – говорит Лембит Опик, председатель парламента Асгардии. – Доктор Ашурбейли проявил инициативу, чтобы создать эту среду. Не было никакой политической структуры за исключением земных структур, соревновавшихся за завоевание космического пространства; доктор Ашурбейли заявил, что есть другой путь – и мы начали работать над тем, чтобы человечество пошло в космос другим путем.

Дальнейшие планы молодого государства впечатляют не меньше. Асгардия – государство по определению наукоемкое; его ученые уже трудятся над разработкой системы искусственной гравитации и защиты человека от космических излучений. Все эти разработки нужны для того, чтобы организовать постоянные поселения людей на Луне и в космосе.

Колонизация Луны, рождение первого ребенка в космосе, постройка огромного звездолета, способного везти своих пассажиров к далеким мирам в течение многих лет, а то и десятилетий – все это мало кого удивило бы, если бы существовало на страницах какой-нибудь научно-фантастической эпопеи. Но асгардианцев не смущает то, что их планы звучат фантастически – они просто берут и делают фантастику жизнью, а сказку – былью.

Мы все помним, что когда-то не менее фантастически звучали планы такого великого ученого и мыслителя как Константин Циолковский – и понимаем, что если бы не он, освоение космоса сегодня выглядело бы совсем иначе, если бы вообще имело место. В определенном смысле Игоря Ашурбейли можно считать Циолковским нашего времени.

Еще одно направление научной мысли Асгардии – защита Земли от космических угроз. Интересно, что ни одно из существующих земных государств вплотную этой проблемой не занимается; безопасность жителей планеты всерьез волнует только главу космического государства. Возможно, здесь уместно обратиться к библейской истории и вспомнить еще одного человека, считавшего своей миссией спасение населения Земли – Ноя с его знаменитым ковчегом. Интересно, что одного из внуков Ноя звали Асуром, или Ашуром; еще один факт, заставляющий задуматься.

– С самого начала времен человек обращал внимание на окружающие его пространства, – говорит Глава правительства Асгардии Ана Мерседес Диас. – Сегодня у нас появилась возможность создать идеальную нацию – это Земля мечты, свободная от борьбы за власть, конфликтов, войн, бедности, коррупции, которая наполнена современными идеями, ориентирована на достижение порядка, развитие прогресса, на процветание и мир. Речь идет о создании идеальной гуманистической державы.

Что ж, краеугольный камень будущей державы уже заложен, и строительство идет полным ходом.

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