АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 29.05.2019 г. объекта недвижимости, составляющего лот №2, расположенного по адресу: Самарская область, с. Богатое, ул. Чапаева, д. 18, опубликованное на сайте https://www.samara.kp.ru/ 30.04.2019 г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего ограничения (обременения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 263,50 кв.м., расположенных на 1 и 2 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

Объект аренды:

На время проведения обособления (1мес), площадь аренды нежилых помещений составит 263,5 кв.м., в том числе на 1 этаже – 253,9 кв.м., на 2 этаже 9,6 кв.м.

После проведения обособления, общая площадь аренды нежилых помещений составит 216,5 кв.м. расположенных на 1 этаже (далее – Часть помещения).

1. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

2. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 210 (Двести десять) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения обособления (1мес) составит 55335 (Пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять) рублей00 копеек, с учетом НДС20%;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения обособления составит 45465 (Сорок пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС20%;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

-Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий».