Барселона – Ливерпуль 1 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу

Вот мы и дождались полуфиналов Лиги чемпионов. Вчера сыграли «Тоттенхэм» и «Аякс», а сегодня в игру вступают «Барселона» и «Ливерпуль». В четвертьфинале каталонцы расправились с еще одной английской командой – «Манчестер Юнайтед», а «Ливерпуль» не оставил шансов «Порту».

У «Барселоны» в этом матче есть одно завидное преимущество – ей не нужно думать о чемпионстве. Недавно каталонцы досрочно выиграли Ла Лигу. А вот «Ливерпулю» покой только снится – красным еще предстоит пободаться за чемпионство в АПЛ с грозным «Манчестер Сити».

Статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом 9 раз. В 4 матчах победу праздновал «Ливерпуль», в 2-х – «Барселона». Еще 3 игры завершились миром. Последний раз команды пересекались на футбольном поле в 2016 году на товарищеском турнире Международном кубке чемпионов. Тогда красные разгромили сине-гранатовых 4:0. В Лиге чемпионов последние встречи датируются 2007 годом. Сетка свела команды в 1/8 финала. Тогда благодаря победе и двум забитым мячам на «Камп Ноу» в четвертьфинал вышел «Ливерпуль».

Трансляция

Матч покажет в прямом эфире телеканал Матч ТВ. Прямую трансляцию игры 1/2 финала Лиги чемпионов Барселона – Ливерпуль 1 мая 2019 смотрите также на сайте kp.ru. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.