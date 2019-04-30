А жены - миллионерши: тольяттинские депутаты городской Думы зарабатывают меньше прожиточного минимума

Тольяттинские депутаты городской Думы поделились информацией о своих доходах. Декларации опубликовали на сайте государственной структуры. Как выяснилось, практически за чертой бедности живет чуть ли не четверть всех народных избранников, которым тольяттинцы доверили решать, как будет жить город.

Меньше всех в тольяттинской Думе зарабатывает коммунист Максим Гусейнов. У него в год набралось только 68 тыс рублей дохода. Супруга Максима Николаевича содержит семью, она приносит в дом 365 тыс рублей в год. Двумя годами ранее мужчина заработал 388 821,62 рублей, но это с учетом продажи автомобиля. В Тольятти известен критикой главы города и усилиями по возврату заработной платы работникам Авиаагрегата.

На втором месте с конца Осипов Александр Викторович, тоже коммунист. Главный редактор газеты "Тольяттинский навигатор" заработал в год 105 тыс рублей согласно опубликованной на сайте Думы декларации. Ездит депутат на вазовской легковушке.

Третье место у Георгия Акоева. В месяц 46-летний коммунист, отец пятерых детей, получает 8916 рублей. Чуть больше доход у его супруги, она в год принесла в семью 277 тыс. рублей. Тем не менее семья живет в квартире 146 кв.м. Согласно данным на сайте Думы работает он специалистом по связям с общественностью на ООО «Програмос - проекты».

Не слишком богаты также единорос Владимир Болбров с доходом в год в 187 тыс. рублей, а также коммунист Павел Борисович Митковский. с 120 тыс. рублей дохода.

Справорос Александр Разуваев тоже получает немного - 17,5 тыс. в месяц. Но вот жена у него богаче - ее годовой доход 2,4 млн рублей, видимо, в подарок мужу супруга купила и тойоту камри, на которой ездит депутат. Сама женщина любит машины - раритеты, у нее есть автомобиль М - 401.

Жена-миллионер и у экс-председателя Думы Дмитрия Борисовича Миккеля. Если сам он получил в 2018 году 2,2 млн рублей, то супруга заработала 6,5 млн рублей. У семьи есть несколько квартир, нежилые помещения в собственности и автомобили: Фольксваген Туарег, Шевроле Нива и Тойота.

Нынешний председатель Думы г.о. Тольятти Николай Остудин - середнячок. У него годовой доход чуть больше 5 миллионов, есть снегоход и катер, а также автомобиль Вольво. Супруга у единороса зарабатывает чуть больше 200 тыс. рублей в год.

Тройку тольяттинских депутатов-миллионеров возглавляет Иван Викторович Попов. Он задекларировал годовой доход в 29,4 млн рублей, при этом ездит на Лада Гранте, как настоящий патриот. У 34-летнего депутата "Справедливой России" в собственности больше десятка участков сельскохозяйственного назначения. Сам вице-спикер Думы - индивидуальный предприниматель, в городе хорошо известен его отец - владелец ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти", один из главных коммунальщиков города.

Второе место и серебрянная медаль у Андрея Владимировича Иванова, его годовой доход немногим больше 21 млн рублей. Генеральный директор ПАО «Трансаммиак» в Думе представляет "Единую Россию". У мужчины также есть участки сельскохозяйственного назначения.

Замыкает тройку тольяттинских богачей Казачков Виктор Александрович. Заместитель генерального директора корпорации Тольяттиазот в год получил 15,5 млн рублей. У него Мерседес Бенц, снегоболотоход, три квартиры, земельные участки и гараж. Его супруга ездит на Лексусе NX-200.

Ранее КП-Самара рассказывала о доходах депутатов Самарской городской Думы. Здесь богаче оказались женщины.