"Искусство должно мне сто рублей": в Самаре к весенней "Монстрации" присоединились драконы Дейнерис и Бэтмен
1 мая в Самаре на площади Куйбышева проходило Первомайское шествие: за мир, труд, май и родное предприятие колонны трудящихся прошагали перед трибунами с первыми лицами губернии.
Тоже отличный лозунгФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
А в это время на Безымянке тоже собрались люди с плакатами - себя они гордо именовали монстрантами. Первомайская монстрация в первый майский день проходит во многих городах России. Главная цель - повеселиться. На плакатах можно увидеть самые неожиданные лозунги. К шествию готовятся заранее: рисуют, сочиняют
Кажется, участникам было веселоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
- Мы далеки от политики, лозунги все участники придумывают сами, мы никому ничего не раздаем. Просто проводим весело время, не так официально как в центре города, - рассказывает организатор самарской "Монстрации".
Монстрация 2019 в Самаре.
Нескромно, но правдаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Площадку для мероприятия согласовывали долго. Монстранты хотели поближе к центру, власти разрешили ходить строем только в сквере "Родина" на Безымянке. Собираться решили в час, уже в двенадцать дежурство в сквере несли полицейские. Но их вмешательство ни в чем не понадобилось.
Поклонники Дейнерис подтянулисьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Лозунги были веселые и безобидные, как в общем и сами монстранты. В Самаре их набралось всего-то около трех десятков. Еще примерно столько же - без плакатов, но с камерами и телефонами вокруг.
Если гора не идет к Магомеду...Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Монстранты прошли по скверу несколько кругов - от одних ворот до других. По дороге скандировали речевки, которые придумывали на ходу: "Сыр - это нормально", "Колбаса наш враг", "Мы делили апельсин, много наших полегло".
Кажется, этот ребенок не очень рад. Или наоборот?Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Участники фотографировались друг с другом и лозунгами соседа. Самый младший участник хмуро смотрел вдаль, опираясь на табличку: "Я хотел провести первое мая на диване, а не вот это все". Его папа в это время потрясал табличкой с Нагиевым. Рядом - девушка с прекрасными планами пристроить конюшню в Муром.
На огонек Монстрации заглянул БэтменФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
В толпе обсуждали самые интересные надписи:
- Искусство должно мне 100 рублей!
- Если гора не идет к Магомеду, значит у горы ножки устали!
Собирались участники по 1-2 человекаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Не обошлось на монстрации и без любителей современной фантастики. Сквер Родина присутствием почтил сам Бэтмен, который нисколько не пытаясь быть скромным признавался, как же похорошел Готэм при Бэтмене.
А чуть позже к уже собравшейся толпе присоединились поклонники Матери Драконов. Сами драконы. А еще - поклонники авокадо и те, кому просто не хотелось сидеть в доме в этот теплый и солнечный день. Кстати, по сравнению с другими городами в Самаре Монстрация была немноголюдной. Но, может быть, в следующем все исправится?
Сыр это нормально! В Самаре прошла Монстрация 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU