Арсенал - Валенсия 2 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы

Прямая онлайн-трансляция матча Арсенал - Валенсия в Лиге Европы состоится 2 мая 2019 года в 22.00 по мск времени. Команды выйдут на поле стадиона Эмирейтс в Лондоне в первом матче полуфинала Лиги Европы. В прошлом году на этой же стадии канониры вылетели из борьбы за кубок в матче с другим испанским клубом, мадридским "Атлетико". В этом году команда Уная Эмери постарается ошибок не допустить. Главный вопрос, каким будет в этой игре "Арсенал", соберется ли английская команда и покажет ли свой футбол.

Игра явно будет осторожной. У обеих команд большой лазарет: у "Арсенала" не сыграют Бельерин, Рэмзи, Холдинг, Уэлбек, Денис Суарез. У "Валенсии" с травмами Черышев и Кондогбиа, а Коклен дисквалифицирован на матч.

- Это полуфинал, и будет непросто. Еще в начале сезона понимали, что финишировать в топ-4 в премьер-лиге будет тяжело. Мы продолжим пытаться это сделать, но не будем оглядываться на таблицу. Лига Европы - это большая мотивация, - поделился планами на игру тренер "канониров" Унай Эмери.

Марселино в свою очередь считает:

- Не надо заблуждаться - нам противостоит первоклассная команда, мощная и играющая на своем поле. Нам будет предельно тяжело, но, надеюсь, и "Арсеналу" тоже.

"КП" уже делилась прогнозом на игру, наиболее вероятный исход - победа "Арсенала", но с небольшим счетом.

Статистика встреч "Арсенал" - "Валенсия"

Команды встречались 5 раз. Дважды победа оставалась за испанцами, один раз - за англичанами. Последний раз клубы играли в ЛЧ сезона 23/2003, первый матч окончился со счетом 0:0, второй выиграли испанцы со счетом 2:1

За игрой Арсенал-Валенсия в Лиге Европы 2 мая 2019 года в 22.00 по мск в режиме онлайн-трансляции со стадиона Эмирейтс можно следить на сайте kp.ru.