«Барселона» разгромила «Ливерпуль» 3:0 в полуфинале Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов 3:0. Однако не обманывайтесь, счет, как ни странно, не по игре. «Ливерпуль» давил весь матч, был очень близок к голу, но так и не забил. Зато забивала «Барселона». Представляем вашему вниманию обзор полуфинала Лиги чемпионов Барселона – Ливерпуль 1 мая 2019.

Полностью завладеть инициативой на протяжении всей игры не удалось не одной из команд. «Ливерпуль» с первых минут пошел вперед. Судя по всему, Клопп решил просто не дать «Барселоне» вздохнуть – за счет агрессивного высокого прессинга, быстрых и постоянных атак. И у красных это получилось. Они буквально выжигали все на футбольном поле, заставив сине-гранатовых отчаянно искать спасения от этой лавины, а «Камп Ноу» ошарашено молчать.

Однако мы же говорим про «Барселону». Даже если кажется, что соперник ее задавил, даже если всем очевидно, что до гола каталонцев далеко – «Барса» забьет. И сделает это красиво.

Гол Суареса – апофеоз минимализма. Идеальная передача Жорди Альбы, идеальная позиция и идеальный прыжок Луиса Суареса. Это все что нужно для гола.

Каталонцы забили на 26 минуте, после этого «Ливерпуль» периодически полностью забирал инициативу. «Барса» была даже не против, чтобы англичане дирижировали. Она довольствовалась быстрыми контрвыпадами, от каждого из которых сердце болельщика «Ливерпуля» начинало биться с утроенной силой. А к концу первого тайма каталонцы окончательно успокоились и вспомнили, что они вообще-то играют дома.

За игрой следили почти 100 тысяч зрителей. Фото: twitter.com/fcbarcelona

Второй тайм начался с вороха опасных моментов у ворот «Барсы». Бил Милнер (дважды), бил Салах. Однако мяч упорно не хотел лететь в сетку ворот – магия «Камп Ноу», не иначе.

«Барселона» пыталась что-то сделать с колоссальным прессингом мерсисайдцев – безуспешно, «Ливерпуль» разозлился. За «Барсу» сыграли сами гости. Матип начудил у своей штрафной и чуть не привез опасную атаку. Спас «Ливерпуль» вратарь Алиссон, который дотянулся до мяча рукой и забрал снаряд.

Постепенно запал красных спал, и «Барселона» выровняла игру, если можно это так назвать. Все вернулось на круги своя – «Ливерпуль» наседал на ворота хозяев, «Барса» отвечала острыми уколами. Один из них и привел ко второму голу.

Лионель Месси прорвался по центру. Потерял мяч в борьбе с несколькими защитниками. Футбольный снаряд отскочил к Суаресу. Уругваец зарядил в перекладину. Первым на добивании в пустые ворота был Месси – 2:0.

Ответная игра пройдет 7 мая. Фото: twitter.com/fcbarcelona

«Камп Ноу» запел, а «Барса» встрепенулась и стала похожа на ту «Барселону», которую мы знаем.

А еще мы знаем, как Месси забивает со штрафных. И аргентинец в очередной раз напомнил нам об этом. 82 минута, 26 метров до ворот. Лионель Месси подходит к точке и кладет аккуратно в девятку. Шансов у Алиссона не было.

«Ливерпуль» тут же мог отыграть один мяч, но за «Барсу» в этот день болели, видимо, все колдуны мира. Сначала ворота спас защитник, потом штанга.

«Ливерпуль» вообще весь матч мог забить, но не забил, а «Барселона» сделала то, что ей и всем ее болельщикам было нужно - крупно победила. 3:0 - чтобы отыграться «Ливерпулю» на «Энфилде» придется проявить титанические усилия.

Ответная игра пройдет уже через неделю - 7 мая.