"Валенсия" без Черышева уступает "Арсеналу" в первом матче полуфинала Лиги Европы

В первом матче полуфинала Лиги Европы Арсенал выиграл у Валенсии с перевесом в два мяча. Со счетом 3:1 закончилась игра 2 мая 2019 года на стадионе в Лондоне.

В первом тайме зрителей команды порадовали настоящей голевой феерии. Игра получилась очень интересной: не слишком много голевых моментов, но практически каждый из них закончился попаданием мяча в сетку.

Уже на 11 минуте счет открыл Диакаби: после углового Парехо мяч подхватил Рикардо, его на голову поймал Диакаби и, перепрыгнув трех человек, отправил мяч в сетку.

Но уже на 18 минуте счет сравнял Лякозетт. Сам себе практически привел мяч с центра поля, через Обамеянга. Аккуратно положил футболист мяч практически в пустые ворота.

Он же сделал дубль на 26 минуте. Нето практически поймал мяч, отправив его в штангу, но пересек тот линию ворот. Судья фиксирует успех атаки француза. На 31 желтую получил автор первого гола, с таким счетом команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма "Арсенал" почти стопроцентно владел мячом. Лякозетт кажется одним из лучших игроков этого матча. Еще трижды он имеет возможность поразить ворота соперника, но Нету справляется с угрозами. "Валенсия" во втором тайме имела буквально 2-3 голевых момента, но достаточно безуспешных. Складывалось впечатление, что такой счет в гостях испанцев устраивает. Но не додержали интригу валенсийцы. На 90 минуте ворота "Валенсии" атакует Мхитарян, потом Лякозетт пытается добить, Нету выбивает мяч но здесь уже Обамеянг, который и завершает атаку на 90 минуте голом. Счет 3:1 и четыре минуты добавленного времени, в течение которого отыграться у "Валенсии" не получается.

Игра получилась достаточно спокойная, всего дважды показал желтые карточки судья, и обе - "летучим мышам". Получили предупреждение Парехо и Диакаби.

Теперь команды встретятся 9 мая 2019 года, на поле "Валенсии". Испанцам будет нелегко отыграться. Нужно забивать не меньше двух мячей и не пропускать. Но вряд ли это получится так просто. И англичане наверняка постараются попасть в финал Лиги Европы, тем более что именно они сейчас по игре выглядят наиболее достойно.

Полный ход матча здесь >>>