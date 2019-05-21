В дептрансе зарабатывают намного больше всех: самарские чиновники отчитались о своих доходах за 2018 год

Руководители департаментов администрации Самары и заместители главы города отчитались о своих доходах за 2018 год. Озвучивать подобные сведения они обязаны по закону. У некоторых зарплаты выглядят весьма внушительно.

Начнем с первого вице-мэра Владимира Василенко. По итогам минувших 12 месяцев он задекларировал 2,3 млн рублей годового дохода — за 2017 у него выходило 3,1 млн рублей. Супруга Василенко второй год подряд получает 360 тысяч рублей.

Также в списке семьи Василенко значатся: земельный участок для индивидуального строительства — 607,2 кв.м., дом — 182,6 кв.м., квартира — 132 кв.м. Автомобиля два — у мужа AUDI Q7, у жены — TOYOTA LAND CRUISER (PRADO) 150.

Владимир Василенко заработал меньше, чем в 2017 годуФото: из личного архива

Руководитель аппарата администрации г.о. Самара Елена Москвичева за прошлый год заработала чуть более 1,85 млн рублей. В собственности у нее две квартиры — своя — 43,9 кв.м., и общая долевая — 54,2 кв.м.

Самым богатым городским чиновником стал глава департамента транспорта Сергей Маркин. Он по итогам 2018 года задекларировал 10,7 млн рублей. Его супруга — 3,97 млн рублей.

В собственности у главы дептранса квартира на 70,2 кв.м. У его жены — 6 квартир, самая маленькая из которых — 35 кв.м., самая большая — 100 кв.м., и два машиноместа на 20 кв.м. Жилплощадь, находящаяся в пользовании Маркиных — 59 кв.м. Мужчина пользуется автомобилем «Мерседес МЛ». Женщина катается по улицам города на «Тойоте РАВ-4».

Меньше остальных в опубликованном списке доход у начальника контрактной службы администрации Натальи Седовой. Она заработала 674 548,49 рублей. Доход ее супруга — 468 451,35. Также в их пользовании квартира — 57,6 кв. Она числится за Седовой, равно как и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство на 1000 кв.м.

Руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Виталий Шишкин задекларировал чуть более 3 млн рублей за 2018 год. Его супруга - 453 тысячи.

В их собственности квартира — 106,4 кв.м, а в пользовании квартира на 40,1 кв.метров. Жена Шишкина передвигается на автомобиле Hyundai Solaris. У него в аналогичной графе пусто.

Елена Лапушкина заработала меньше некоторых своих подчиненных

У остальных чиновников доходы варьируются от 1 до 2 млн рублей. У кого-то чуть меньше. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что ранее стало известно, сколько за год заработала глава Самары Елена Лапушкина — 2,48 млн рублей. Интересно, что это примерно в 4 раза меньше, чем у мэра Сызрани Николая Лядина.

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