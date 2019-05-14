Что такое алмазная резка и бурение бетона

Алмазное напыление на режущей кромке инструмента позволяет справиться с бетонным монолитом, высокоармированным бетоном и природным камнем.

Преимущество резки бетона алмазным инструментом

1. Получение идеально ровных срезов, без образования сколов и трещин;

2. Высокая скорость получения спила в любом материале;

3. Отсутствие вибрационных нагрузок на несущие стены и перекрытия, безопасность работ в ветхих зданиях;

4. Минимум шума и пыли

5. Исключена вероятность травмирования осколками бетона.

Из минусов можно отметить высокую стоимость оборудования и повышенные требования к квалификации персонала выполняющего резку.

Методы резки бетона

Их всего два – сухой и мокрый. Наиболее технологичным является метод влажной резки. В процессе распила рабочая поверхность инструмента охлаждается водяной струей для устранения излишнего трения и появления пыли, а также для предупреждения перегрева режущих частей инструмента. Это повышает эффективность резки и увеличивает время непрерывной работы оборудования.

Сухая резка применяется в случае отсутствия доступа к воде на объекте. В процессе режущие кромки быстро перегреваются, поэтому требуются перерывы в работе, чтобы их остудить. Также при сухом методе образуется больше пыли. Для ее удаления применяются промышленные пылесосы.

Любой из этих методов предполагает последующее усиление полученных проемов металлоконструкциями с целью перераспределения нагрузки на несущие стены здания. Есть два основных способов металлоусиления: с помощью швеллера либо уголками.

Не пренебрегайте безопасностью проведения строительных и ремонтных работ. Алмазная резка бетона должна выполняться только специалистами, имеющие допуски СРО.

Где применяется алмазная резка

Основная сфера применения – проведение капитального ремонта и промышленные строительные работы:

1. Устройство дверных и оконных проемов в бетонных стенах и перекрытиях;

2. Прорезка ниш;

3. Резка проходов в перекрытиях между этажами;

4. Снос железобетонных и кирпичных стен;

5. Технологическая резка фундаментов и фасадов;

6. Выравнивание стен от наплывов бетона;

7. Прорезка в бетоне деформационных и технологических швов.

Оборудование для резки бетона

Для работы используются несколько видов устройств. Инструменты выбираются с учетом поставленных задач:

1. Малогабаритные ручные резчики. Оптимальны для применения в условиях ограниченного свободного пространства. Быстро справляются со стенами толщиной до 13 см.

2. Швонарезчики. Используются в дорожных работах для резки армобетона, асфальтового покрытия, тротуарной плитки.

3. Стенорезные машины. Мощные компактные устройства, позволяющие разрезать стены толщиной до 75 см. Крепятся на металлические направляющие для максимально точной линии разреза.

4. Канатные машины. Применяются для промышленных строительных работ.

Алмазное сверление отверстий

Алмазное бурение бетона - это получение в бетоне круглых отверстий с помощью буров с алмазными зубчатыми коронками. Высокоточное сверление гарантирует отсутствие трещин и сколов и не требует дополнительной обработки поверхности.

Преимущество алмазного бурения

1. Высокая скорость получения отверстий различного диаметра;

2. Точные размеры и ровная поверхность полученных отверстий;

3. Отсутствие шума, вибрации и пыли во время работы;

4. Возможность работы на любых поверхностях: горизонтальных, вертикальных, косых.

Из минусов отмечается необходимость применения мощной установки для получения отверстий большого диаметра, а также высокая квалификация персонала, работающего с данным оборудованием.

Область применения

1. Устройство инженерных коммуникаций при строительстве: вентиляция и кондиционирование, канализация, отопление, водоснабжение, кабельные сети и установка розеток

2. Высверливание отверстий в стяжке пола и фундаменте.

Оборудование для сверления бетона

Есть различные виды оборудования, например установка алмазного бурения Хилти DD 200.

Виды алмазного бурения

Стандартно применяются два метода – сухой и влажный.

Для сухого бурения используется современное микроударное оборудование с технологией Diamond Hit. Мощность микроударных дрелей не менее 1000 Вт. Для устранения пыли применяется пылесос.

При влажном методе вся пыль из-под режущей кромки выводится водой, предотвращая загрязнение окружающих поверхностей и перегрев алмазной коронки.

Организация процесса сверления выглядит следующим образом:

- Инструмент настраивается на необходимую глубину и диаметр отверстий;

- Для крепления станины подготавливается рабочее место путем сверления отверстий под анкерные крепления;

- Обеспечение непрерывной подачи воды на режущий инструмент и отсос жидкости с пылью;

- Контроль правильного положения коронки при работе;

Помните, что качество и безопасность проводимых строительных работ зависят от квалификации персонала. Особенно это касается вопросов по ремонту и перепланировке помещений. Обращайтесь в компании с хорошими отзывами и рекомендациями клиентов.

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