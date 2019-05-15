Больше века с армией: самарцы отметили День Победы вместе с Военторгом

Сто лет назад – в 1918 году – был издан декрет Совета Народных Комиссаров об организации на фронте и прифронтовой полосе базисных складов, передвижных и стационарных лавок, хлебопекарен… С тех пор АО «Военторг» обеспечивает военнослужащих товарами первой необходимости.

«Собираю коллекцию»

9 мая Самара, как и вся страна, отмечала День Победы. Тысячи горожан пришли на площадь им. Куйбышева, чтобы поздравить ветеранов, отдать дань павшим, вспомнить родных, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. И, конечно же, посетить площадку Военторга. Здесь и малышей, и взрослых ожидало немало интересного.

- Мы каждый год ходим на парад всей семьей, - рассказывает Иван Рыжков. –Сыну нравится смотреть на военную технику, дочь с нетерпением ждет, когда начнется шествие Бессмертного полка. А потом мы все вместе обязательно идем к торговой точке Военторга. Здесь каждый из нас находит для себя что-то интересное. Уже не первый год мы проводим 9 мая именно так и с нетерпением ждем этого дня.

В этот раз семья Рыжковых тоже ушла с необычными покупками: папа приобрел толстовку с символикой армии России, мама Анна – стильную панаму, отлично защищающую от солнца. Шестилетняя Настенька выбрала для себя футболку и чехол на телефон, сын Егор стал счастливым обладателем катера.

-Такой катер в обычном магазине не купишь – вы посмотрите, он как настоящий! – с гордостью демонстрирует подарок мальчишка. – В прошлом году мы купили танк. Надеюсь, со временем у меня будет целая коллекция военной техники.

АО "Военторг" приготовил немало интересного для детей и взрослых.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

«Настоящая пилотка, со звездочкой»

АО «Военторг», по сложившейся еще в советские времена традиции, полностью берет на себя торгово-бытовое обслуживание главной площади города во время празднования Дня Победы. Самарцы об этом знают. К моменту открытия торговой точки Военторга у входа в сквер на площади им. Куйбышева уже собирается народ, пришедший за покупками в стиле «милитари». Среди покупателей – Наталья Ашрабзянова с дочкой Екатериной. С портретом дедушки и прадедушки Ефима Михайловича Савельева они прошли по площади вместе с другими участниками акции «Бессмертный полк». Ефим Михайлович прошел всю войну. В мирное время воспитал троих детей, внуков. Правнуки родились уже после смерти фронтовика, но горячо интересуются историей своей семьи.

- На площадку Военторга мы пришли за военной атрибутикой – дочке все это вновинку. Купили пилотку, настоящую, со звездочкой, - делится эмоциями Наталья. Действительно, мальчишки и девчонки изучают витрины главного поставщика российской армии как музейные экспонаты – о многом они раньше только читали в школьных учебниках, а тут выпала возможность увидеть воочию.

- Я купила фляжку, чтобы помнить и гордиться нашими воинами – как они и снаряды промывали водой, и раны, спасая раненых, - говорит школьница Аиша Юсупова.

От разнообразия одежды и сувениров глаза разбегаются.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

В ногу со временем

Для подрастающего поколения Военторг - это стильные военные аксессуары, одежда с символикой Армии России и возможность прикоснуться к прошлому. Для людей постарше - это ностальгия: в советское время Военторг открывал военнослужащим окно в большой мир.

- Военторг - это слово из советских времен, наша история. Помню, когда проходил срочную службу, бегали туда за продуктами, нитками и иголками, чтобы пришивать воротнички, погоны и пуговицы, за конвертами, чтобы писать письма домой. Наверное, Военторг для солдата - это все, - считает военнослужащий Олег Михайлин.

Конечно, с советских времен торговая сеть «Военторг» очень изменилась. Сегодня это более 20 тысяч товаров военного ассортимента: армейское и тактическое снаряжение, ордена, нагрудные знаки, флаги, товары собственной торговой марки: майки и толстовки, игрушки, рационы питания и другие уникальные и оригинальные подарки. И качество – отменное. Не случайно 9 мая на площади имени Куйбышева у палатки Военторга выстроилась настоящая очередь.

- Я приобрел футболку себе и супруге, стакан «Силы специальных операций» младшему ребенку, который мечтает служить в этом подразделении, - продолжает Олег Михайлин.

Кстати, продукты собственной торговой марки «Военторг» по-прежнему популярны у самарцев.

- Когда я служил – это было еще в 60-е годы прошлого века – вкуснее военторговских консервов ничего не было! В прошлом году приобрел несколько упаковок каши с мясом – тот самый вкус. Вкус молодости. В этом году снова купил – уже не только кашу, но и картошку. Это действительно качественные консервы, - уверен пенсионер Владимир Мальков.

Помимо консервов можно было приобрести чипсы с различными вкусами, воду в стильной упаковке, рационы питания и другие продукты. Впрочем, соблюдая традиции, АО «Военторг» идет в ногу со временем.

- Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, развиваемся, налаживаем новые каналы сбыта, - говорит руководитель департамент производственно-бытового обеспечения АО «Военторг» Ирина Новикова. – Сегодня одежду, обувь и сувениры можно приобрести через интернет-магазин. Вне зависимости от того, что вы приобретаете, можете быть уверены – все товары действительно высокого качества.

Качественные продукты для Вооруженных сил - визитная карточка главного поставщика российской армии. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

КАК НАС НАЙТИ

Магазин «Армия России»

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 155

тел. (846) 203-56-53

Интернет-магазин www.armrus.ru