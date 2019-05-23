Самарские чиновники отчитались о доходах: министр строительства обогнал губернатора почти в 77 раз

Члены правительства Самарской области отчитались о своих доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Судя по предоставленным декларациям, доходы многих региональных министров значительно превысили заработок губернатора Дмитрия Азарова — 4,27 млн рублей.

Так, доход министра строительства Евгения Чудаева почти в 77 раз превосходит доход главы региона. В прошлом году чиновник заработал 328,34 млн рублей. Такая баснословная сумма объясняется тем, что Евгений Чудаев перешел на работу в областное правительство только в декабре 2018 года, до этого он занимал пост генерального директора строительной компании «Древо». В собственности у главы минстроя есть 4 земельный участка довольно внушительных площадей, дом, 2 квартиры и 3 гаража. Что касается транспорта, то у Евгения Чудаева есть снегоход и «Мерседес Бенц».

Следом за министром строительства идет министр имущественных отношений Сергей Черепанов. Его доход за 2018 год составил 15,9 млн рублей. А вот большим имуществом чиновник до сих пор не разжился. У него в собственности есть только гараж, зато в пользовании квартира площадью 149,2 кв.м. Из транспорта у Сергея Черепанова есть только прицеп и снегоболотоход.

Замыкает тройку лидеров по самым большим доходам вице-губернатор — полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте в правительстве РФ Андрей Когтев. В 2018 году он заработал 10,98 млн рублей. Чиновник владеет 2 земельными участками, домом, квартирой и частью нежилого помещения. Также он имеет довольно внушительный парк транспорта: «Инфинити», «Порше Панамера» «Порше Кайен», гидроцикл, 3 катера, дебаркадер и прицеп.

Заместитель председателя регионального правительства Александр Карпушкин и министр образования и науки Виктор Акопьян за прошедший год заработали по 5 миллионов рублей. Что касается остальных членов самарского правительства, то их доходы варьируются от 1,6 млн до 3,87 млн рублей.

Отметим, что меньше всего в 2018 году заработал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин — 1,6 млн рублей. У него в собственности есть два земельных участка и жилой дом. Личного транспорта у чиновника нет.

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