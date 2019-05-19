"Ночь музеев 2019" в Самаре: путешествие внутри головы Льюиса Кэрролла, карнавальное шествие и эскадрон гусар

В Самаре в ночь с 18 на 19 мая прошла всероссийская акция "Ночь музеев 2019". В ней приняли участие более 30 музейных площадок, каждая из которых подготовила для гостей свою особенную программу. Так, в Самарском художественном музее прошло увлекательное путешествие «Внутри головы Льюиса Кэрролла», а в Музее Модерна, где были выставлены артефакты прошлых лет, горожане окунулись в «Ретроманию».

В музее Модерна гостей захватила ретроманияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Был среди музейных площадок и «именинник» - музей режиссера Эльдара Рязанова. Он открылся ровно год назад и за это время успел получить большое количество положительных отзывов. С первым днем рождения его поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Руководитель области подарил музею торт с изображением кадров известных кинолент режиссера, а также оставил свое пожелание на декоративной тарелке.

Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина побывали в музее Эльдара Рязанова

А вот в музее имени Алексея Толстого царил творческий беспорядок. Там для юных посетителей устроили мастерскую под открытым небом, где они создавали свои маленькие музеи. В Детской картинной галерее маленьких посетителей развлекали старинными играми, русскими былинами от мастеров песочной анимации и различными мастер-классами.

На площадке возле музее Алексея Толстого царил творческий беспорядок

На площадке музея Алексея Толстого у гостей интересовались, что такое человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что в "Ночь музеев" праздничные программы не ограничились только выставками и мастер-классами. В центре города вчера можно было увидеть выступления барабанщиков, духового оркестра и танцоров. К примеру, возле Военно-исторического музея Дома офицеров Самарского гарнизона пары танцевали старинный вальс, а на улице Ленинградской прошла импровизация небольшого карнавального шествия. Кроме того, возле ОДО можно было увидеть эскадрон гусар и конный выход.

На Ленинградской прошло небольшое карнавальное шествие

Возле ОДО пары танцевали старинный вальс

Около ОДО устроили конный выход

"Ночь музеев" в Самаре собрала тысячи горожан и гостей города. В музеи, некоторые из которых работали почти до самого утра, выстраивались огромные очереди из желающих попасть туда. Однако порцию хорошего настроения и ярки впечатлений получили все без исключения.

Отстоять длинную очередь в музей было не всем под силуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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