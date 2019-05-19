2019-05-19T09:46:17+03:00
Общество

"Ночь музеев 2019" в Самаре: путешествие внутри головы Льюиса Кэрролла, карнавальное шествие и эскадрон гусар

В "Ночь музеев 2019" в Самаре работали более 30 музейных площадок, где могли найти для себя что-то интересное как взрослые, так и дети
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарский литературный музей удивлял гостей путешествием "Внутри головы Льюиса Кэрролла"Самарский литературный музей удивлял гостей путешествием "Внутри головы Льюиса Кэрролла"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ночь с 18 на 19 мая прошла всероссийская акция "Ночь музеев 2019". В ней приняли участие более 30 музейных площадок, каждая из которых подготовила для гостей свою особенную программу. Так, в Самарском художественном музее прошло увлекательное путешествие «Внутри головы Льюиса Кэрролла», а в Музее Модерна, где были выставлены артефакты прошлых лет, горожане окунулись в «Ретроманию».

В музее Модерна гостей захватила ретромания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музее Модерна гостей захватила ретроманияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Был среди музейных площадок и «именинник» - музей режиссера Эльдара Рязанова. Он открылся ровно год назад и за это время успел получить большое количество положительных отзывов. С первым днем рождения его поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Руководитель области подарил музею торт с изображением кадров известных кинолент режиссера, а также оставил свое пожелание на декоративной тарелке.

Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина побывали в музее Эльдара Рязанова

Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина побывали в музее Эльдара Рязанова

А вот в музее имени Алексея Толстого царил творческий беспорядок. Там для юных посетителей устроили мастерскую под открытым небом, где они создавали свои маленькие музеи. В Детской картинной галерее маленьких посетителей развлекали старинными играми, русскими былинами от мастеров песочной анимации и различными мастер-классами.

На площадке возле музее Алексея Толстого царил творческий беспорядок

На площадке возле музее Алексея Толстого царил творческий беспорядок

На площадке музея Алексея Толстого у гостей интересовались, что такое человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадке музея Алексея Толстого у гостей интересовались, что такое человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что в "Ночь музеев" праздничные программы не ограничились только выставками и мастер-классами. В центре города вчера можно было увидеть выступления барабанщиков, духового оркестра и танцоров. К примеру, возле Военно-исторического музея Дома офицеров Самарского гарнизона пары танцевали старинный вальс, а на улице Ленинградской прошла импровизация небольшого карнавального шествия. Кроме того, возле ОДО можно было увидеть эскадрон гусар и конный выход.

На Ленинградской прошло небольшое карнавальное шествие

На Ленинградской прошло небольшое карнавальное шествие

Возле ОДО пары танцевали старинный вальс

Возле ОДО пары танцевали старинный вальс

Около ОДО устроили конный выход

Около ОДО устроили конный выход

"Ночь музеев" в Самаре собрала тысячи горожан и гостей города. В музеи, некоторые из которых работали почти до самого утра, выстраивались огромные очереди из желающих попасть туда. Однако порцию хорошего настроения и ярки впечатлений получили все без исключения.

Отстоять длинную очередь в музей было не всем под силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отстоять длинную очередь в музей было не всем под силуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смотрите больше ярких фото с "Ночи музеев 2019" в Самаре в нашей галерее

ИСТОЧНИК KP.RU

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