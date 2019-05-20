2019-05-20T15:08:52+03:00
Общество

Почувствовать себя детьми смогут самарцы на праздновании Дня молока

«День молока» - праздник с таким названием состоится в Самаре 1 июня в парке Юрия Гагарина.
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Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе)Начало праздника в 12.00 на главной сцене (со стороны Московского шоссе)
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Шестой год подряд он собирает любителей вкусного и полезного напитка «родом из детства» для того, чтобы вместе повеселиться от души.

А поскольку 1 июня в России отмечается еще и День защиты детей, главными героями действа станут мальчишки и девчонки. Для них с 11.00 до 14.00 организуются многочисленные шоу, мастер-классы по лозоплетению, гончарному мастерству, рисованию красками по воде (эбру), игре на африканских барабанах, игры и викторины на молочную тему со сказочными героями, розыгрыши призов и дегустации. Ребятишек всех возрастов будут радовать ростовые куклы и ходулисты, артисты вокальных и танцевальных коллективов, аквагримеры.

Контактный зоопарк расположится чуть в стороне от основной сцены, чтобы шум мероприятия не пугать животных.

В течение всего мероприятия около основной сцены парка будут работать фотозона и «Кафе Здоровья» - шатер, где все желающие смогут подкрепиться - выпить стакан молока. А забавные молочные «усы» станут тайным знаком, который объединит гостей праздника. Без них не обойтись: молоко в этот день будет литься практически рекой. Так, в прошлом году в этот удивительный день в Самаре было выпито около полтонны молочной продукции от компании «Пестравка». А на сей раз мальчишек и девчонок ждет еще и бесплатная раздача мороженого этого же бренда. А это особый продукт – он делается в молочном крае (да, в России есть и такой!) в экологически чистом районе Сибири близ красивейшего озера Чаны из натуральных молока и сливок.

Кстати, Всемирный день молока отмечается с 2001 года по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Его цель – популяризация натурального полезного напитка. Праздник отмечается почти в 50 странах.

День молока - отличный повод почувствовать себя ребенком! Приходите – скучать будет некогда!

Организаторы Дня молока в Самаре – «Комсомольская правда» в Самаре» и торговая марка «Пестравка».

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Организаторы Дня молока в Самаре – «Комсомольская правда» в Самаре» и торговая марка «Пестравка».

Организаторы Дня молока в Самаре – «Комсомольская правда» в Самаре» и торговая марка «Пестравка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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