Стыков не избежать: шесть возможных соперников «Крыльев Советов» в играх на вылет

До конца чемпионата России еще один тур, но уже точно известно – «Крылья Советов» сыграют в стыках. Догнать «Динамо» не получилось, москвичи воспользовались ситуацией и оторвались от опасной зоны. Подопечные Дмитрия Хохлова опережают «Крылья» на 4 очка.

Самарцы идут на 13 месте. В стыковые матчи точно угодит еще «Уфа». Сейчас команда Вадима Евсеева расположилась на 14 строчке в турнирной таблице РПЛ и отстает от волжан на 2 очка. «Уфа» еще может обогнать «Крылья», если в следующем туре справится с «Локомотивом» на «РЖД Арене» в Москве, а самарцы проиграют на выезде ЦСКА. Так что теоретически в стыковых матчах «КС» могут сыграть с одной из шести команд, которые сейчас занимают в ФНЛ с 3 по 8 места и претендуют на зону переходных игр. Спортивная редакция «КП-Самара» кратко рассказывает обо всех командах, с кем могут сыграть «Крылья» в стыках.

Если «КС» так и останутся на 13 месте, то сыграют с 4-ой командой ФНЛ 30 мая на выезде. Домашняя игра пройдет 2 июня. Если же самарцы опустятся на 14 место, то встретятся с 3 командой ФНЛ и сыграют сначала дома 30 мая, потом на выезде 2 июня.

За тур до конца шансы сыграть в стыковых играх имеют «Томь», «Нижний Новгород», «Чертаново», «СКА-Хабаровск», «Шинник» и «Авангард».

Турнирная таблица. Фото: скриншот с сайта ФНЛ

«Томь»

«Томь» испытывает проблемы с деньгами, но на поле команда борется до конца. Фото: ФК «Томь»

Подопечные Василия Баскакова место в стыковых матчах себе уже гарантировали. Независимо от того, как закончится матч последнего тура с «Факелом», команда останется на третьем месте в турнирной таблице и должна будет сыграть с 14-й командой РПЛ.

Но есть загвоздка. По недавним словам губернатора Томской области, клуб испытывает финансовые трудности и пока не готов к выступлению в элите. Поэтому вполне возможно, что сибиряки откажутся от участия в стыках. Подобные вещи в российском футболе уже случались.

Но, может быть, все сложится иначе и «Томь» все-таки поборется. Да, зимой коллектив покинули несколько игроков основы, но он по-прежнему боеспособный. Среди тех, кто задает тон экс-футболист «Крыльев» - Александр Ставпец. В нынешнем составе - он лучший бомбардир.

К слову, не на последних ролях в команде и еще два бывших игрока «КС» - Олег Шалаев и Павел Кудряшов.

При стандартах следует внимательнее наблюдать за Алексеем Шумских. Высокий центральный защитник в этом сезоне записал на свой счет три мяча.

В целом, «Томь» - очень организованная команда. Сибиряки пропустили меньше всех в ФНЛ - 25 мячей. Чтобы вскрыть такую оборону, нужно обладать хорошим атакующим потенциалом. «КС» же в последнее время результативными действиями в нападении похвастаться не могут.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» получил новенький стадион и теперь очень хочет играть в РПЛ. Фото: ФК «Нижний Новгород».

Пока ситуация такая – в стыках нас ждет волжское дерби. На 4 месте в ФНЛ идет «Нижний Новгород». Команде всего три года, вы могли ее знать по другому названию – «Олимпиец». Именно с ним «Крылья» встречались в прошлом сезоне, когда играли в ФНЛ. Тогда в Нижнем Новгороде команды сыграли вничью, а в Самаре сильнее были «Крылья» 1:0. Тогда «Олимпиец» даже не думал о выходе в РПЛ – по итогам сезона команда оказалась на 12 месте. Теперь же все иначе.

Перед этим сезоном нижегородцы серьезно преобразились: сменили название, окончательно переехали на новенькую, построенную к ЧМ-2018, арену и назначили на пост главного тренера Дмитрия Черышева. «Нижний Новгород» - это не «Олимпиец», а совсем другая команда. Амбициозная, которая реально хочет в РПЛ.

Состав нижегородцев вполне способен решить задачу по выходу в РПЛ. Черышев-старший собрал боеспособный коллектив. Здесь и Александр Сапета, поигравший в РФПЛ за «Динамо», «Урал» и «Ростов», и обладатель Кубка России в составе «Тосно», перспективный полузащитник Максим Палиенко, и «спартаковский Месси», которому предрекали клубы европейских топ-чемпионатов, Денис Давыдов. Есть в команде и наши знакомые – поигравшие в «Крыльях» Павел Голышев и Александр Салугин и самарец Артем Делькин.

Сейчас «Нижний Новгород» опережает конкурентов на 1 очко. Если команде Черышева удастся сохранить отрыв, в стыках нас будет ждать битва стадионов ЧМ-2018.

«Чертаново»

«Чертаново» - клуб, за молодыми игроками которого внимательно следят скауты из РПЛ. Фото: ФК «Чертаново»

Очень веселый коллектив. Больше всех забили - 63 гола, почти больше всех пропустили - 52 мяча. Возглавляет клуб не чужой для Самарской области человек. Игорь Осинькин в свое время тренировал команды тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплева.

Самому старшему футболисту клуба из одноименного района Москвы - 26 лет, это вратарь Александр Радионов, который не всегда выходит в основе. Отличает коллектив то, что он укомплектован выпускниками, а также воспитанниками старших команд футбольной школы «Чертаново».

Зимой «Крылья» приобрели одного из ключевых игроков и лучшего бомбардира «Чертаново» Антона Зиньковского. Сейчас он стал уже одним из лидеров самарской команды. У москвичей же список голеадоров возглавил 21-летний Владислав Сарвели.

Ежов, Колесниченко, Бартасевич - на этих и других ребят, фамилии которых пока мало что говорят любителям главной игры с мячом, стоит обратить внимание. Возможно, кто-то из них сделает большую карьеру.

«Чертаново» можно назвать самым непредсказуемым возможным соперником самарцев. Матчи с ними точно не будут скучными, учитывая, что и Миодраг Божович прививает волжанам атакующую игру.

Для попадания в стыки команде из столицы, расположившейся сейчас на 5 строчке, нужно обязательно брать очки в выездном поединке с «Ротором» и надеяться на осечки конкурентов.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» обыграл «Нижний Новгород» и теперь может оставить «горожан» без стыковых матчей. Фото: ФК «СКА-Хабаровск».

Хабаровчане в прошлом туре обыграли «Нижний Новгород» 1:0 и сделали серьезное заявление – они готовы побороться за зону стыковых матчей. Сейчас у «СКА-Хабаровск» 58 очков, столько же, сколько и у «Чертаново». Чтобы побороться за выход в РПЛ подопечным Алексея Поддубского нужно обыгрывать аутсайдера «Армавир» и уповать на то, что «Нижний Новгород» проиграет «Мордовии», а «Чертаново» - «Ротору».

Хабаровчане – опытный боец стыковых матчей. Они уже дважды в них участвовали. Первый раз – в сезоне 2012/2013 – уступили «Ростову», второй раз – в сезоне 2016/2017 – обыграли «Оренбург» и поднялись в РПЛ. Правда, задержаться в элитном дивизионе не получилось – дальневосточные «армейцы» набрали всего 13 очков и вылетели.

Как заведено, после вылета команды из высшего дивизиона, там наблюдается массовая миграция игроков. «Крылья» тоже поживились на фиаско «СКА» - из стана «армейцев» в Самару перебрался Максим Канунников.

В нынешнем составе «СКА-Хабаровск» найдутся и знакомые. Например, полузащитник Дмитрий Кабутов – воспитаний «Академии имени Коноплева», поигравший какое-то время в Тольятти. Или голкипер Миахил Опарин – обладатель Кубка России в составе «Тосно», который перед этим сезоном вернулся в «Крылья», не сыграл ни одного матча и неожиданно оказался в Хабаровске.

Шансы сыграть в стыковых у «СКА» есть, но они, будем откровенны, довольно малы. Однако есть одно «но» - никто не знает, чего ждать от «Томи». Если вдруг томичи решат отказаться от участия в переходных встречах в пользу одной из идущих ниже команд, то вполне возможно, что «Крылья» ждет в конце мая длительный перелет на Дальний восток.

«Шинник»

«Шинник» - сплав молодости и опыта, один из самых неуступчивых среди возможных соперников «КС». Фото: ФК «Шинник»

Шансы ярославского клуба, занимающего 7 место в ФНЛ, не самые очевидные, но вполне реальные. До четвертой строчки 2 очка. Необходимо победить и смотреть, что там у других. В последнем туре «Шиннику» на своем поле соперничать с курским «Авангардом» - еще одним, хоть и призрачным, кандидатом на стыковые матчи.

Команду возглавляет опытный Александр Побегалов. Вместе с «Шинником» он уже выступал в Премьер-лиге. Ярославцы мало забивают, но и пропускают тоже немного - мяч из сетки они доставали 29 раз.

«Медведи» - хорошо сбалансированная команда, здесь как молодые игроки, так и умелые ветераны. Один из их лучших бомбардиров - 34-летний Сергей Самодин. На его счету 7 голов. Как наверняка помнят болельщики «КС», Сергей в ФНЛ активно забивал и за «Крылья» - даже больше, чем сейчас. 7 мячей в активе и у Ишхана Гелояна - креативного атакующего полузащитника.

Опасность исходит и хорошо знакомого российским любителям футбола нападающего - Эльдара Низамутдинова. Форвард отличился 4 раза, 31 мая ему исполнится 38 лет.

Обращает на себя внимания и 23-летний полузащитник Владислав Камилов. Он в этом сезоне 6 раз огорчал вратарей соперника.

«Шинник» - неуступчивый соперник, с которым точно не будет легко. Фанаты из Ярославля соскучились по РПЛ и их клуб постарается оправдать их ожидания.

«Авангард»

«Авангард» не потерял шансов побороться за право играть в РПЛ. Фото: ФК «Авангард» (Курск).

Тяжелее всех попасть в стыковые матчи будет «Авангарду». Но шансы у финалиста Кубка России прошлого сезона все-таки есть. Нужно «всего лишь», чтобы «Нижний Новгород» проиграл «Мордовии», «Чертаново» - «Ротору», «СКА-Хабаровск» - «Армавиру», ну и самим выиграть у «Шинника». Только в этом случае «Авангард» доберется до заветного четвертого места – тогда у команды Игоря Беляева и «Нижнего Новгорода» будет одинаковое количество очков, но по личным встречам «Авангард» опередит «горожан».

Куряне в прошлом году почуяли кровь – добрались до финала Кубка страны, где проиграли «Тосно», и теперь рвутся доказывать свою состоятельность в РПЛ. Маленький, но гордый клуб поступательно двигается в сторону элитного дивизиона: ПФЛ – 11 место в ФНЛ – группа, которая борется за 4 место в этом сезоне.

Должно случиться чудо, чтобы «Авангард» оказался в зоне стыковых матчей и сыграл с «Крыльями» или «Уфой». Однако чудеса – это к команде из Курска. История с финалом Кубка России это подтверждает.

Один из стыковых матчей пройдет на «Самара Арене». А вот когда он будет – определится уже в эти выходные.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самый вероятный соперник для «Крыльев» - «Нижний Новгород». Именно «горожане» сейчас выглядят фаворитами гонки за 4 место. Однако все определится только в субботу, 25 мая, когда все команды ФНЛ сыграют свои последние матчи в этом сезоне. Все игры начнутся в одно время.