2019-05-21T09:07:35+03:00
Общество

Этим летом в Самаре заменят более 20 км теплосетей

В компании “Т Плюс” подвели итоги минувшего отопительного сезона и рассказали о планах на предстоящую летнюю ремонтную кампанию
Евгения ВАСИНА
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Масштабный ремонт

Минувший отопительный сезон в целом по всем регионам присутствия компании председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер оценил, как стабильный. Благодаря ремонту и реконструкции трубопроводов в 2018 году удалось снизить аварийность на сетях компании. Причем в прошлую летнюю кампанию энергетики «Т Плюс» установили рекорд, заменив 408 км коммуникаций. И в этом году хотят удержать эту планку!

Например, в Самаре планируется переложить свыше 20 км трубопроводов на 15 участках. Крупнейшие работы пройдут на тепломагистралях по улицам Ташкентская, Алма-Атинская, Стара-Загора, Физкультурная и проспект Кирова. В общей сложности теплоэнергетики направят на эти цели более 840 млн рублей.

«Омоложение» теплосетей

Однако и этих темпов недостаточно, чтобы кардинально решить проблему ветхости коммуникаций. Речь идет о том значительном объеме бесхозных сетей, который в последние годы взяли в эксплуатацию теплоэнергетики. Отсутствие источников финансирования позволило провести лишь минимальные ремонты по ним. В целом же, чтобы уйти от эксплуатации ветхой инфраструктуры, необходима перекладка 12% труб ежегодно против 2,5% в последние годы.

«На данный момент разработана масштабная программа по повышению надежности работы теплосетевых коммуникаций областной столицы. Согласование всех параметров программы стоимостью порядка 23 млрд рублей ведется с экспертами Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Ее реализация позволит значительно увеличить ежегодный процент обновления теплосетей», - обозначил путь решения проблемы директор филиала «Самарский» компании «Т Плюс» Александр Гришатов.

Обновление самарской энергетики

Значительный объем работ по ремонту и техническому перевооружению запланирован и на источниках генерации – электростанциях, котельных и тепловых пунктах. В частности, одним из крупнейших инвестиционных проектов Самарского филиала стало техническое перевооружение Привокзальной отопительной котельной. На его реализацию направлено свыше 300 млн рублей. На этом объекте было не только обновлено оборудование, но и выполнены масштабные работы по автоматизации.

«Благодаря техническому перевооружению водогрейных котлов ПОК сможет вырабатывать на 60 Гкал тепла больше. В целом использование современных технологических решений позволит Привокзальной котельной в будущий отопительный период сжигать на 8,5 млн кубометров газа меньше, чем требовалось прежде», - рассказал Андрей Вагнер.

Также в нашем регионе реализуются крупные проекты по автоматизации центральных тепловых пунктов, повышению надежности и качества работы Безымянской ТЭЦ, есть планы по обновлению оборудования на Самарской ТЭЦ. По итогам реализации всех этих проектов можно будет говорить о серьезном обновлении самарской энергетики.

Уже готовятся к зиме

Подготовка к следующему отопительному сезону в Самарской области уже началась. Стартовали гидравлические испытания и ремонтные работы.

- Сейчас идут два капитальных ремонта турбинного оборудования, три капитальных ремонта котельного оборудования: на Тольяттинской, Самарской и Безымянской ТЭЦ. Всего в этом году планируется сделать капитальный ремонт на 11 турбинах и на 8 котельных агрегатах, - уточнил Александр Гришатов.

О долгах. Основные должники УК и ТСЖ

Острой остается проблема должников в регионе.

- На 1 мая дебиторская задолженность в Самарской области составила 9,6 миллиарда рублей. Основные должники - управляющие компании и ТСЖ, - уверяет директором Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин. – При этом собираемость в регионе выше среднего - 98,1%. Это достигается сложной работой с должниками.

«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает заключать прямые договоры с жителями, чьи УК нарушают обязательства по платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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