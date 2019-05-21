«Маленькие пушистые комочки и уже такие шустрые»: в Самарском зоопарке показали новорожденных лисиц

Маленький пушистый комочек шустро убегает от нескольких сотрудников зоопарка. Крохе чуть больше месяца, но смелости и ретивости в нем, почти как у взрослого. У малыша пока нет имени, он сын серебристо-черных лисиц Джека и Джессики, которые живут в зоопарке. У него еще 5 братьев и сестер. Все родились еще 15 апреля, однако показали их горожанам только сегодня, 21 мая.

- Такие пушистые крохи, - умиляется самарчанка Марина, которая пришла посмотреть на лисят и познакомиться с ними. - Моя любовь к лисам уже давно, первый раз я там познакомилась со старичком Ричардом. И вот сегодня пришла посмотреть на малышей. Взгляд пока еще милый, но кушал малыш, как настоящий хищник.

Гости зоопарка смогли погладить лисенка и поиграть с ним. Сегодня один из малышей отдувался за всех шестерых – его братья и сестрички мирно посапывали в вольере.

Горожане остались в восторге от встречи с лисенком.Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

Самка родила всех малышей сама, роды прошли без осложнений. Сейчас родители почти не отходят от лисят, заботятся и охраняют. Вся семья живет в одном вольере, там все строго. Папа Джек внимательно следит, чтобы малыши не разбежались. Если кто-то решает перелезть через стену вольера, заботливый отец тут же затаскивает его обратно.

- Маленькие хищники питаются материнским молоком, но они с удовольствием пробуют и взрослую пищу – мясо, иногда даже отбирают ее у родителей, - смеется заведующая научно-просветительским отделом Самарского зоопарка Киреева Алена.

Подтверждая это, лисенок с аппетитом уплетает приготовленный для него обед – творог и мясо.

- Лисица по своей природе - животное очень сообразительное и любопытное, отлично приспосабливается к любым условиям, - продолжает Алена Киреева. - В дикой природе ее рацион достаточно разнообразен, но в основном это грызуны, ящерицы и птицы. В условиях зоопарка лисиц кормят разнообразным мясом - курятиной, говядиной, рыбой, крысами, а также творогом, яйцами и некоторыми фруктами и овощами.

Серебристо-черный – лишь один из вариантов окраски обычной лисы.Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

Такие лисицы зачастую встречаются в Северной Америке. Серебристо-черный – лишь один из вариантов окраски обычной лисы. В природе эти животные живут в среднем 5-7 лет, в зоопарке – до 20 лет.