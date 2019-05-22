Урал – Локомотив 22 мая 2019: прямая онлайн-трансляция финала Кубка России по футболу 2018/2019

Второй раз за три года в финале Кубка России встречаются «Урал» и «Локомотив». В позапрошлом сезоне сильнее были «железнодорожники», и «шмели» не прочь взять реванш. Тем более, что «Уралу» эта победа куда нужнее – Кубок России дает прямую путевку в Лигу Европы. «Локомотив» же уже точно сыграет в Лиге чемпионов.

Для команды Юрия Семина победа 22 мая в Самаре, где пройдет финальный матч Кубка России 2018/2019, имеет символическое значение – «Локомотив» может взять этот трофей в десятый раз (клуб дважды брал Кубок СССР и 7 раз Кубок России). Ради такой круглой цифры «железнодорожники» дадут «Уралу» серьезный бой.

Прогнозы на финал Кубка России по футболу 22 мая 2019 Урал – Локомотив

Букмекеры называют фаворитом встречи «Локомотив». Это не удивительно, москвичи серьезнее укомплектованы, показывают более качественный футбол и имеют больше опыта игры в этой стадии турнира. У «Урала» шансов на победу чуть меньше, но за екатеринбуржцев может сыграть, как ни странно, турнирная таблица РПЛ. «Урал» уже точно не вылетит и не попадет в стыки, так что может сосредоточиться на Кубке, а вот у «Локомотива» впереди заочный бой с «Краснодаром» за второе место. Расслабляться подопечным Юрия Семина никак нельзя.

Вот только в этой игре уральцам не поможет один из ключевых игроков Эрик Бикфалви. Форвард получил красную карточку в полуфинальном поединке с «Арсеналом». Это значит – дисквалификация на финал. У «Локо» тоже хватает выбывших, но скамейка у «железнодорожников» подлиннее.

В эти выходные команды уже встречались – в рамках тура РПЛ. Провели своеобразную репетицию. Матч закончился боевой ничьей 2:2.

Трансляция финала Кубка России по футболу 2018/2019 Урал – Локомотив 22 мая 2019

Игра начнется в 18:30 по московскому времени (19:30 по самарскому времени) на стадионе «Самара Арена». В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч ТВ. Следите за онлайн-трансляцией на сайте kp.ru.