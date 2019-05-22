Спасли всех: в самарском аэропорту тушили горящий Ту-134

Самолет Ту-134 вылетел из Оренбурга в Москву. Внезапно воздушное судно пропало с радаров. Чуть позже стало известно - самолет совершил аварийную посадку в труднодоступном месте. Горит!

На борту 7 членов экипажа и 58 пассажиров. Из главного координационного центра сообщили: «Сработала система Коспас-Сарсат. Маяк на самолете сообщил координаты. На место аварии из Ульяновска вылетел Ан-26 с дежурным поисково-спасательным экипажем на борту. Воздушное судно ведет радиотехнический и визуальный поиск пропавшего самолета. По тревоге подняли команду дежурного поисково-спасательного вертолета аэродрома Кряж. На помощь также отправилась поисково-спасательная группа аэропорта Курумоч.

Ан-26 прибыл из УльяновскаФото: Евгения ВАСИНА

Помощь прибыла вовремя

Такова легенда масштабных учений, которые прошли 22 мая на территории самарского аэропорта. Пусть это и тренировка, выглядит все вполне реалистично. Учебный самолет окутан густым черным дымом. В небе тот самый самолет Ан-26, прилетевший из Ульяновска. Пролетает над «горящим» воздушным судном, выбирает место для десантирования спасателей. Еще один круг над аэропортом - и в небе уже не только самолет, но и три парашютиста-спасателя.

Парашютисты использовали купол типа крылоФото: Евгения ВАСИНА

- Управляемый спуск. Парашютисты используют купол типа «Крыло», - объясняет начальник Приволжского МТУ Росавиации Валерий Шубин. - Руководитель группы спускается с грузом. Спасательное снаряжение поможет эвакуировать людей и оказать первую помощь.

Три парашютиста покружили над «местом аварии», уверенно приземлились у «горящего» самолета, ловко забрались на крыло, открыли спасательные люки. И вот из фюзеляжа показались пострадавшие. Раненых бережно спустили на землю.

- По легенде, один из пассажиров тяжело ранен, - продолжает комментировать Валерий Шубин.

Тут в небе появился вертолет. Тот самый, что вылетел с аэродрома на Кряжу. Пилот и спасатели оценили ситуацию, и вдруг многотонная машина буквально зависла в воздухе.

- Спасатели десантируются беспарашютным способом, - подсказал начальник Приволжского МТУ Росавиации.

Спустились без парашютовФото: Евгения ВАСИНА

Через пару секунд из вертолета показался человек. По тонкому канату он спустился на землю. Затем второй, третий. И вот вся группа на земле и спешит к пострадавшему. Вертолет в это время нашел площадку и приземлился. Ждет пострадавшего. Тут к самолету подоспели машины медицины катастроф, пожарные и вездеход. Последний и доставил пострадавшего к вертолету. Пожарные в это время «проливали» фюзеляж, чтобы тот не загорелся. С помощью пены потушили возгорание.

Трагедия не при чем, учения по расписанию

Подобные учения проводятся в самарском аэропорту регулярно. Главная их цель - отработать взаимодействие всех служб.

- Мы ежегодно проводим совещание по деятельности аварийно-спасательных служб, находящихся на территории нашего управления, - заверил начальник Приволжского МТУ Росавиации Валерий Шубин. - Учения проходят в разных городах. В прошлом году была Пермь, до этого Башкирия, а в этом году - Самара. Такие учения показывают реальный уровень подготовки специалистов аварийно-спасательных команд по оказанию помощи пассажирам, которые находятся на воздушных суда, потерпевших бедствие. Помогают получить огромный опыт и спасателям, и руководителям. Эта тема очень актуальна, вспомните недавние события в Шереметьево.

Все шло согласно плану: медики, спасатели, пожарные сработали дружно.

С пламенем справились быстроФото: Евгения ВАСИНА

Отработали на «отлично»

Учения прошли успешно: все пассажиры спасены, пассажира с тяжелым ранением эвакуировали, самолет потушили и даже пригнали технику для дальнейшей транспортировки аварийного судна.

- Я считаю, что оценка прошедших учений - «отлично». Все прошло, как положено по нормативам, - добавил начальник службы поисково-аварийного обеспечения полетов международного аэропорта Курумоч Владимир Варавва. - Во время таких учений мы отрабатываем взаимодействие служб аэропорта. Если есть замечания, позже их устраняем. Я считаю, что сейчас недостатков нет. Между службами полное взаимопонимание, связь на 100%.

Спецмашины готовы забрать пострадавший самолетФото: Евгения ВАСИНА

Кроме всех служб аэропорта в учениях участвовали авиационно-космический центр поиска и спасания, Аэронавигация Центральной Волги, центр медицины катастроф, МЧС Самары, поисково-спасательные силы Ульяновска, самарские спасатели, спасательный вертолет.

Пока спасатели отрабатывали навыки оказания помощи, аэропорт работал в обычном режиме. Многие и не знали, что идут учения.

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