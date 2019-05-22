2019-05-22T16:33:12+03:00
Туризм

Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга оставит незабываемые впечатления от поездки

Санкт-Петербург считается одним из самых туристически привлекательных городов страны
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обилие культурных и архитектурных достопримечательностей, множество возможностей для отдыха и развлечений, особая атмосфера привлекают сюда путешественников со всего мира. Неудивительно, что местные агентства предлагают туристам широкий ассортимент интересных экскурсий. К одним из самых популярных можно по праву отнести прогулки по рекам и каналам города.

Неудивительно, что местные агентства предлагают туристам широкий ассортимент интересных экскурсий. К одним из самых популярных можно по праву отнести прогулки по рекам и каналам города.

Маршруты таких экскурсий самые разнообразные, что позволяет каждый раз получать удовольствие от знакомства с Петербургом с новой стороны. Большой популярностью у туристов пользуются ночные поездки, которые дают возможность полюбоваться на развод мостов. Это удивительное зрелище наверняка не оставит равнодушным ни одного зрителя. К тому же поездка позволит увидеть город в ночных огнях, которые меняют его облик и делают более загадочным и весьма живописным. Поэтому поездка по ночному Санкт-Петербургу – это не только увлекательно, но и очень романтично.

Дневные водные прогулки также принесут массу удовольствия. Туристы смогут насладиться видами достопримечательностей, расположенных вдоль набережных, полюбоваться старинными фасадами домов, рассмотреть городские пейзажи.

Чтобы подобрать маршрут прогулки по Неве в Санкт-Петербурге, можно воспользоваться помощью ресурса www.sputnik8.com. Портал предлагает массу полезной информации об экскурсиях, а также позволяет забронировать билет онлайн в считанные минуты. Благодаря этому туристы смогут заранее спланировать свой отдых и на месте не тратить время на выбор маршрута и ожидание в очередях у кассы.

На сайте легко подобрать любой вид экскурсии, стоит только воспользоваться поисковой системой ресурса. Помимо водных прогулок, здесь представлен широкий ассортимент других видов досуга – пешеходные маршруты, гастрономические, обзорные, однодневные экскурсии и т. д. Общее количество экскурсионных предложений превышает 200 вариантов. Для каждой из них есть информация о времени проведения, стоимости, количестве людей в группе и т. д. Кроме того, пользователи смогут увидеть онлайн маршрут экскурсии и фотографии, сделанные на пути следования.

Забронированный на сайте билет можно оплатить как онлайн, так и уже на месте. При этом есть возможность отменить бронирование за 72 часа без штрафных санкций.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Крылья Советов» одержали первую в этом сезоне победу в чемпионате России по пляжному футболу
Команда КВН «Волжане СамГТУ» пробились в полуфинал Высшей лиги КВН
Подрядчик собирается закончить ремонт улицы Победы в Самаре к сентябрю
В Самаре несколько домов останутся без горячей воды на две недели
Пожар в ТЦ "Мега" в Самаре: из здания эвакуировали 1000 человек
В Самарской области нашли 5 неучтенных кладбищ
Очевидцы сообщили, что в одной из новостроек в Самаре обвалилось четыре этажа
В день последнего звонка выпускники самарских школ спели хором на склоне площади Славы
В Самарской области собираются расширить меры поддержки обманутых дольщиков
В Самаре до конца мая переложат трубы на проспекте Ленина
В Самаре разыскали женщину, которая заставила своего сына залезть в мусорный бак
В Самаре главбуха детсада будут судить за премию в 116 тысяч рублей
В Самаре пенсионер на иномарке не уступил дорогу «четырнадцатой» и получил удар в бок
Дороги Самары протестирует беспилотный автомобиль
В Самарской области в ночь на 25 мая ожидаются заморозки до -2 градусов
В Самарской области МУП накопило перед своими сотрудниками долг по зарплате в 1 млн рублей