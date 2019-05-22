Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга оставит незабываемые впечатления от поездки

Обилие культурных и архитектурных достопримечательностей, множество возможностей для отдыха и развлечений, особая атмосфера привлекают сюда путешественников со всего мира. Неудивительно, что местные агентства предлагают туристам широкий ассортимент интересных экскурсий. К одним из самых популярных можно по праву отнести прогулки по рекам и каналам города.

Неудивительно, что местные агентства предлагают туристам широкий ассортимент интересных экскурсий. К одним из самых популярных можно по праву отнести прогулки по рекам и каналам города.

Маршруты таких экскурсий самые разнообразные, что позволяет каждый раз получать удовольствие от знакомства с Петербургом с новой стороны. Большой популярностью у туристов пользуются ночные поездки, которые дают возможность полюбоваться на развод мостов. Это удивительное зрелище наверняка не оставит равнодушным ни одного зрителя. К тому же поездка позволит увидеть город в ночных огнях, которые меняют его облик и делают более загадочным и весьма живописным. Поэтому поездка по ночному Санкт-Петербургу – это не только увлекательно, но и очень романтично.

Дневные водные прогулки также принесут массу удовольствия. Туристы смогут насладиться видами достопримечательностей, расположенных вдоль набережных, полюбоваться старинными фасадами домов, рассмотреть городские пейзажи.

Чтобы подобрать маршрут прогулки по Неве в Санкт-Петербурге, можно воспользоваться помощью ресурса www.sputnik8.com. Портал предлагает массу полезной информации об экскурсиях, а также позволяет забронировать билет онлайн в считанные минуты. Благодаря этому туристы смогут заранее спланировать свой отдых и на месте не тратить время на выбор маршрута и ожидание в очередях у кассы.

На сайте легко подобрать любой вид экскурсии, стоит только воспользоваться поисковой системой ресурса. Помимо водных прогулок, здесь представлен широкий ассортимент других видов досуга – пешеходные маршруты, гастрономические, обзорные, однодневные экскурсии и т. д. Общее количество экскурсионных предложений превышает 200 вариантов. Для каждой из них есть информация о времени проведения, стоимости, количестве людей в группе и т. д. Кроме того, пользователи смогут увидеть онлайн маршрут экскурсии и фотографии, сделанные на пути следования.

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