Коммунальный корректор: можно ли самарцу исключить «тринадцатую платежку»?

В июне жители более тысячи многоквартирных домов Самары и Тольятти получат квитанции с корректировкой по оплате за отопление. Так называемая «тринадцатая платежка» предусмотрена законодательством и призвана скорректировать оплату за ресурсы, полученные в предыдущем году. О том, откуда берутся дополнительные суммы к оплате, и возможно ли исключить выставление корректировки, нам рассказал директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий РЯБОВ.

- Юрий Вячеславович, чем обусловлена корректировка по отоплению?

- Согласно Приказа Министерства Энергетики и ЖКХ Самарской области, жители многоквартирных домов, в которых установлен общедомовой прибор учета, оплачивают тепловую энергию круглогодично, равными долями на протяжении всего календарного года. Ежемесячные начисления по отоплению составляют среднюю величину потребления тепла по итогам предыдущего отопительного года. Т.е. в нынешней ситуации начисление 2017 года было разделено на 12 равных частей, и оплачивалось ежемесячно. А затем факт 2017 года сравнили с фактом 2018 года. Возникающая разница между расчетным и фактическим потреблением, компенсируется по итогам года в соответствии с законодательством.

- В прошлом году Энергосбыт также выставлял платежку с корректировкой?

- В апреле 2018 года свыше 3,5 тысяч семей Самары и Тольятти увидели в своих квитанциях за коммунальные услуги за март корректировку оплаты за теплоснабжение, полученные в 2017 году. Причем 96% клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» получили экономию по оплате тепловой энергии. «ЭнергосбыТ Плюс» произвел корректировку оплаты тепла в сторону уменьшения для 55 многоквартирных домов Самары и Тольятти, в которых проживает 3 469 семей. Фактическое потребление тепловой энергии этими клиентами оказалось ниже, чем расчетное. В свою очередь для 2 жилых домов (145 семей) корректировка была произведена в сторону увеличения платы, ввиду бОльшего потребления тепловой энергии на нужды отопления, зафиксированного их общедомовыми приборами учета.

- А в этом году большая часть жилых домов получат квитанции с «плюсом». С чем это связано?

- За минувший год количество клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в регионе значительно возросло. Если в 2018 году мы выставляли квитанцию с корректировкой для 57 домов, то в этом – уже более тысячи.

Причем основная часть жителей перешла на прямые договоры с сентября и октября 2018 года, в период пикового потребления тепловой энергии. В этой связи в корректировках от «ЭнергосбыТ Плюс» сложилась максимальная разница между фактическим и расчетным потреблением. В свою очередь управляющие компании должны будут сделать соответствующую корректировку за свой период обслуживания.

- Т.е. с учетом корректировок от УК жильцы многоквартирных домов получат «плюс» или «минус» по общегодовому потреблению тепла?

- Да.

- Как повлияла погода на формирование корректировок?

- Холодная зима стала еще одной причиной положительной корректировки для большинства МКД. В частности, средняя температура наружного воздуха за отопительный период в Самаре в 2017 году составляла -2 градуса Цельсия, тогда как в прошлом году этот показатель составил -3,7 градуса. Аналогичная ситуация по Тольятти: -1,5 градуса в 2017 году против -4 градуса в прошлом.

- Возможно ли исключить их выставление, и учитывать фактическое потребление непосредственно в течение года?

- Да, конечно. Для того, чтобы исключить выставление квитанций с корректировками, собственникам жилья достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7, т.е. только в течение отопительного сезона. В таком случае жители дома будут оплачивать исключительно фактическое потребление тепла. При этом нужно понимать, что общая оплата все равно не изменится. По факту будет оплачено все потребление, просто платить нужно будет не весь год, а только в отопительный сезон.

- В силах ли самих жильцов и их управляющих компаний повлиять на сокращение потребления тепловой энергии, чтобы в будущем получать только квитанции с «минусом»?

- Установка общедомовых приборов учета – это важнейший шаг к экономии семейного бюджета, и инструмент для анализа своего потребления энергоресурсов. Но сама по себе установка ОДПУ не снижает начисление за ресурс. Полученные данные по фактическому потреблению являются первоочередным стимулом к реализации энергосберегающих мероприятий. Так, жители тех домов, где установлены автоматические узлы регулирования с погодными датчиками, платят за тепло примерно на 20-25% меньше.

ОПРОС

Каждый клиент компании может повлиять на способ оплаты тепловой энергии, приняв участие в опросе: «Как вы хотели бы платить за отопление?» Для этого достаточно пройти по ссылке.