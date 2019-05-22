Это была славная охота: гандболистки тольяттинской «Лады» в пятый раз за шесть лет завоевывают серебро чемпионата России

Гандбольная «Лада» - серебряный призер чемпионата России среди женщин. Эта фраза уже, наверно, набила оскомину жителям Тольятти. С одной стороны – девушки молодцы, это серьезное достижение, и мы все за них очень рады! А с другой – и для самих гандболисток «Лады», и для многих тольяттинских болельщиков это серебро с привкусом поражения. В пятый раз за последние шесть лет «Лада» оступается в финале и довольствуется вторым местом. И в третий раз подряд «автозаводчанки» уступают в решающей серии плей-офф клубу «Ростов-Дон».

Южанки – одна из самых грозных сил в Европе. Они непобедимы в России и совсем чуть-чуть не дотянули в этом году до победы в Лиге чемпионов («Ростов-Дон» проиграл 24:25 матерому венгерскому «Дьёру», обладателю трофея теперь уже трех последних лет). Стоит ли говорить, что после такого обидного проигрыша ростовчанки захотят отыграться на «Ладе»?

- Мы старались дать бой, но с такой великолепной командой как «Ростов-Дон» тяжело сражаться. Хочу поздравить наших болельщиков со вторым местом. Мы сражались, хотели довести финальный матч до овертайма, но не удалось, - скажет наставник «Лады» Александр Хомутов уже после второго матча финальной серии. А до этих слов будут два зубодробительных поединка.

Лидер «Лады» и сборной России - Дарья Дмитриева. Фото: ГК «Ростов-Дон»

Первая игра, как и заведено в Суперлиге, прошла на площадке команды, которая в регулярке финишировала ниже. «Лада» закончила регулярный чемпионат на втором месте, «Ростов Дон» - на первом. Серия стартовала в Тольятти.

Дома «автозаводчанки» уперлись так, что, казалось, «Ростов-Дон» вот-вот дрогнет. Но чуда не случилось. Слишком уж мощную команду сколотили на юге России. Подопечные испанского специалиста Амброса Мартина играли четко и почти не допускали ошибок.

«Ладе» приходилось рвать жилы, чтобы догонять «Ростов». Трудно представить, каких усилий стоило перевести игру в овертайм. Но тольяттинки это сделали. Через боль и кровь. Вот только в дополнительное время «Ростов» дожал соперника – 34:31.

- Мы проявили характер на последних десяти минутах основного времени. Было видно, что у команды есть и силы, и желание сравнять счет и попытаться выиграть, но не удалось. А дополнительное время с самого начала у нас не пошло. Мне кажется, сказалось то, что у «Лады» нет опыта игры в овертаймах. Тем не менее, мы не опускаем рук и в Ростове постараемся снова дать бой, - был уверен старший тренер «Лады» Александр Хомутов.

Финальная серия далась тольяттинкам очень тяжело. А по другому и не могло быть. Фото: ГК «Ростов-Дон»

Но взять ростовскую крепость – это что-то невероятное. В последний раз «Лада» увозила из Ростова победу в 2014-ом. С тех пор южанки стабильно переигрывают тольяттинок дома. Однако стать чемпионками можно было только сломив «Ростов-Дон» в его логове.

Команды устроили славную перестрелку. Поначалу «Лада» даже вырвалась вперед, однако хозяйки быстро опомнились и остудили пыл «автозаводчанок». Тольяттинки снова рвали на морально-волевых. За 13 минут до конца матча Елена Михайличенко даже вернула надежду своим болельщикам – 23:22, однако ростовчанки уверенно отодвинули «Ладу» в счете и ринулись к своему очередному чемпионству с удвоенной силой. «Лада» выдохлась. Надо признать, у «Ростова» лучше исполнители и – что главнее в таких изматывающих поединках – длиннее скамейка. Южанки победили 29:26 и в третий раз подряд стали чемпионками России.

- Для меня было большой честью сражаться с «Ладой» не только сегодня, но и весь сезон, - приводит слова наставника ростовчанок Амброса Мартина пресс-служба «Лады». - Российская Суперлига - одна из самых серьезных в Европе, поэтому мы вдвойне наслаждаемся победой.

Всего «золото» первенства страны южанки брали семь раз. Эта победа позволила «Ростов-Дону» обогнать по этому показателю «Ладу» - у тольяттинок шесть чемпионств. В последний раз «Лада» покоряла эту вершину в далеком 2008 году. Только вдумайтесь – после последнего «золота» тольяттинки четыре раза брали бронзу и пять раз серебро. Так близко к титулу в российском чемпионате в последние годы не был никто.

Ростовчанки стали чемпионками в седьмой раз и обогнали по этому показателю «Ладу». Фото: ГК «Ростов-Дон»

Но хочется закончить на хорошей ноте. Все-таки серебро в чемпионате России – это прекрасный результат. Поздравляем наших девушек с этим достижением! Уверены, в следующем сезоне «Лада» вернется еще сильнее. Мы будем ждать.