Кистей и красок хватит всем: этим летом волонтеры отреставрируют два дома в историческом центре Самары

Возвращают цвет

21 мая в Самаре официально открыли фестиваль, который за пять лет стал для сотен жителей еще одной летней традицией вроде похода на набережную или отдыха на правом берегу Волги.

Десятки волонтеров собрались во дворе дома №47 на Садовой, пили чай и поглядывали на остатки стен самарской хоральной синагоги как бы примериваясь, успеем ли за три месяца еще и это восстановить или же все-таки оставить хоть что-то реставраторам?

Идеолог "Том Сойер Феста" Андрей Кочетков Фото: Аля Шарипова

"Фестиваль очень сильно вырос и окреп за минувшие четыре года. Сделанные дома исчисляются десятками, а поучаствовавшие в их судьбе добровольцы тысячами. Прекрасно, что даже в такой ситуации удаётся сохранить неформальную атмосферу и искренность. Потеря её будет серьёзной потерей для фестиваля.

Андрей Кочетков, идеолог фестиваля "Том Сойер Фест"

В отличии от многих официальных мероприятий, “Том Сойер фест” каждый год открывается в своем кругу с чаем и плюшками в прямом смысле. Здесь нет сумасшедших аплодисментов, а приветственные речи депутатов заканчиваются обещаниями приходить на площадку и помогать всеми силами. Например, депутат гордумы Алексей Дегтев после краткого выступления скромно исчез среди гостей, а потом оказалось, что все это время он вместе с детьми из соседних дворов делал деревянные лавочки, что украсят двор на Садовой.

На открытии фестиваля традиционно проводятся мастер-классы

Официальный слоган самарского фестиваля - “Вернем Самаре цвет” и это касается не только яркого обновления зданий, которые за столетие потеряли часть своего блеска, но и реального спасения исторических зданий. Так, в 2017 году, после восстановительных работ на Самарской, 179, дом признали выявленным объектом культурного наследия. А ведь незадолго до этого дом считался аварийным и подлежал сносу.

Благодаря волонтерам и жителям, флигель усадьбы архитектора Зеленко удалось спасти от расселения и сноса

Три объекта, два дома

Обычно за фестивальный сезон волонтеры приводят в порядок 3-4 дома, однако в этом году в Самаре решили чуть сбавить обороты по строительным работам и сделать больший акцент на работу просветительскую - благо, президентский грант, который получил “Том Сойер фест” в этом году, позволяет принять гостей из других городов и даже стран.

Итак, где и как можно реализовать свою тягу к сохранению Самары в этом году?

Во-первых, строительные леса появятся на доме №47 по Садовой, по соседству с хоральной синагогой. Здесь классический двухэтажный дом с кирпичным цоколем и деревянным вторым этажом.

Дом выбран, так как на его первом этаже силами энтузиастов и на собственные средства создаётся Этнографический музей и центр традиционных ремёсел. А ещё хозяева собирают фольклор в Самарской области и поют.

Здесь перед волонтерами стоит задача очистить дерево от краски, восстановить утраченные элементы, а затем все заново покрасить по разработанному проекту.

Еще один дом по адресу Пионерская, 70. Тоже двухэтажное здание, которое находится на повороте трамвайной ветки. Это классический дом старой Самары, который должен будет украсить обновленным видом целый перекресток.

Третий объект - “Стена с котиком” на Чапаевской, 139. Там нужно восстановить основание стены и провести косметический ремонт. Как объяснила координатор “Том Сойер феста” Екатерина Овчаренко, “кота снимем, все починим и повесим его обратно!”.

Все лето “Том Сойер фест” будет проводить для волонтеров и просто любопытствующих лекции, концерты, мастер-классы и прочие мероприятия, которые помогут понять историю родного города и его уникальность.

Если вы захотели узнать больше о фестивале восстановления исторической среды, либо присоединиться к движению, которое охватило уже 40 городов России, то можно пройти по ссылке на официальные группы фестиваля в социальной сети Вконтакте, либо Фэйсбук.

СПРАВКА КП

Том Сойер Фест - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров и спонсоров. Большинство объектов фестиваля — здания, которые не имеют особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия, но заметны и любимы горожанами.

Фестиваль родился в Самаре в 2015 году для сохранения и восстановления исторической городской среды. Автор идеи — Андрей Кочетков. Математик Андрей Чернов придумал название — в честь персонажа романов Марка Твена, который организовал покраску забора. Волонтёры приводят старые здания в порядок, возвращая их в городскую среду обновлёнными. Первые объекты для восстановления были выбраны на улице Льва Толстого; профессиональные архитекторы-реставраторы безвозмездно разработали концепцию их восстановления. За несколько месяцев до запуска организаторы фестиваля выиграли городской конкурс идей, заручились поддержкой городской администрации, нашли спонсоров, которые предоставили строительные материалы и инструменты для работы.

В 2016 году Том Сойер Фест был упомянут в докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III, посвящённой жилищному строительству и устойчивому развитию городов, как пример эффективного «мягкого обновления»

В 2016 году Том Сойер Фест получил грант, на средства которого была проведена «Школа Том Сойер Феста», выпущено методическое пособие.

В 2018 году фестиваль выиграл президентский грант «на развитие гражданского общества».

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