Альфа-Банк открыл ипотечный центр в Самаре

На сегодняшний день ипотека, пожалуй, самый распространенный способ переехать из маленькой квартиры в более просторную. Но при этом процесс достаточно сложный и длительный, он может занять до 85 дней. Альфа-Банк ставит перед собой задачу выдавать потеку за считанные минуты.

Не подвиг, а позитивный опыт

- В прошлом году в России было выдано полтора миллиона ипотечных кредитов, а потребительских – 10 миллионов, - приводит статистику руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.- Стоимость их примерно одинаковая, но потребительские кредиты доступнее. Если вы получаете зарплату в Альфа-Банке, то обычный потребительский кредит можно оформить за две минуты. Мы ставим перед собой задачу также максимально упростить процесс выдачи ипотеки, чтобы процесс был быстрым и несложным, а клиент воспринимал это как позитивный опыт в своей жизни.

Новый офис Альфа-Банка теперь ждет самарцев на улице Садовой,256Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам Иванова, идеальное время для выдачи ипотеки действующим клиентам банка должно занимать несколько минут. Новым – не больше одного дня. Это станет возможным благодаря цифровизации: пакет документов за клиента будет собирать банк.

На сайтеАльфа-Банка уже работает удобный и понятный сервис - личный кабинет ипотечного заемщика. Заявку можно оставить дистанционно, заполнив анкету. Здесь же, не выходя из дома, можно оформить страховку, оценить недвижимость онлайн.

- Банк, интегрируясь с государственными учреждениями - пенсионным фондом, сайтом госуслуг, - будет получать необходимую информацию за заемщика, - объясняет Иванов.

С 1 июня появится возможность использовать в качестве первоначального взноса средств материнского капитала. Со временем продуктовая линейка пополнится и предложениями для льготных категорий граждан.

Собравшихся поздравил первый заместитель председателя совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большое событие

Первый шаг к доступной и технологичной ипотеке уже сделан. В Самаре открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка на улице Садовой. Самара стала шестым городом, в котором банк начал выдавать ипотеку.До этого программа работала в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и ЕкатеринбургеЗа последние полгода Альфа-Банк уверенно закрепился в десятке сильнейших игроков ипотечного рынка, а в декабре прошлого года в столице вошел в тройку лидеров наряду со Сбербанком и ВТБ24по объемам выдачи жилищных займов.

Собравшихся на торжественную церемонию открытия поздравил первый заместитель председателя совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев. Он отметил, что открытие ЦИКа - большое событие для Самары и его жителей.

- Альфа-Банк – один из крупнейших частных банков на территории Самары. Открытие ипотечного центра означает для нас только одно – повышение доступности сферы банковских услуг для населения. В Самаре даже в самые сложные периоды не прекращалось жилищное строительство. «И это очень актуально на текущий момент», - сказал заместитель руководителя департамента финансов администрации Самары Андрей Аксютин.

Решение об открытии офиса в Самаре было принято после анализа потенциала рынка недвижимости, объемов ввода жилья в эксплуатацию и других факторов.

Открытие ЦИКа - значимое событие для самарцев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врезка

Сергей Нагайцев, региональный управляющий Альфа-Банка по Самарской области:

«Сегодня Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости.Ипотека доступна самарцам с апреля: в банк уже поступает по 10-15 заявок в день.

Мы делаем ставку технологии и клиентский сервис, ведь это сложный продукт, в котором важны детали и скорость выдачи. Наши ставки чуть ниже среднего – сейчас минимальная ставка 9,99% в рамках специального предложения и 10,49% на покупку готового жилья.

В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 10,29% годовых. Срок ипотечного кредита составляет от трех до 30 лет. Средний чек в Самаре предположительно составит 2-2,2 миллиона рублей.

В новом центре ипотечного кредитования можно будет получить поддержку при заключении сделки, консультацию по объектам недвижимости. Самарцам помогут заключить договор купли-продажи, заключить договор страхования. Также банк планирует сотрудничать с крупнейшими строительными компаниями губернии.