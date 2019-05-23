Для добросовестных плательщиков - диагностика без очереди

Клиенты компании «ЭнергосбыТ Плюс» в очередной раз оценили преимущества жизни без долгов. Накануне у них была возможность бесплатно сделать УЗИ щитовидной или молочных желез, сосудов ног, шеи и головы. Все потому что в Самаре стартовала федеральная акция «Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс». В наш город приехал мобильный диагностический центр STADA Diagnostik, он расположился на улице Молодогвардейской. Прием в нем вели УЗИ-диагносты.

- Компания «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно проводит поощрительные акции для клиентов, которые своевременно и добросовестно оплачивают коммунальные услуги. «День здоровья» - лишь одна из них, - рассказывает директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин. - В Самаре акция прошла 17 и 18 мая, в Тольятти мобильный диагностический центр будет работать 24 и 25 мая. В это время наши клиенты, которые не имеют задолженности, могут пройти обследование у узких медицинских специалистов.

После Самарской области вагон здоровья отправится в Пермский край, далее в Свердловскую область.

- Я сделала УЗИ молочных желез и получила консультацию маммолога, этот специалист важен для женщины в любом возрасте, - поделилась впечатлениями участница акции Елена Козырева. - Попала к врачу бесплатно и без многонедельной очереди благодаря компании «ЭнергосбыТ Плюс». Я клиент этой компании, на прямых расчетах, мне приходят квитанции без посредников. Плательщик я добросовестный. Накануне мне позвонили и предложили проверить свое здоровье.

В наш город приехал мобильный диагностический центр STADA Diagnostik, он расположился на улице Молодогвардейской. Прием в нем вели УЗИ-диагносты.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

На прием к медикам специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» приглашали самых добросовестных плательщиков из всех районов города. Были и те счастливчики, кто узнал об акции случайно. Просто пришел, показал оплаченные квитанции и попал на прием к диагностам.

- Я просто шел мимо, увидел мобильный медицинский центр с надписью «Энергосбыт». Я клиент этой компании, поэтому заинтересовался, подошел узнать. У меня спросили, есть ли долги, проверили по базе. Я всегда плачу за коммунальные услуги вовремя. Так что задолженности по коммунальным услугам - это не про меня, - уверяет самарец Ринат Сунгатуллин. - Благодаря этому я бесплатно сделал УЗИ щитовидной железы, получил заключение эндокринолога. Быть добросовестным плательщиком выгодно!

Энергетик напомнили, что сейчас в регионе действует еще одна акция для клиентов – «Весна – тают пени». Клиенты, которые планируют погасить задолженность за тепло до 31 мая 2019 года, могут сделать это без процентов, попав в число участников акции «Весна – тают пени».

На прием к медикам специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» приглашали самых добросовестных плательщиков из всех районов городаФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ