Смолов с первым трофеем и летящий Семин: самые яркие фото финала Кубка России на «Самара Арене»

Можно выдохнуть. Финал Кубка России по футболу сезона 2018/2019 прошел. «Локомотив» снова завоевал трофей – восьмой в своей истории (а если считать победы в Кубке СССР, то 10-ый). А «Урал» снова уступил «железнодорожникам» в финале, как и в позапрошлом году, и упустил возможность попасть в Лигу Европы.

Матч на «Самара Арене» закончился со счетом 1:0. Победу «Локомотиву» принес точный удар головой Дмитрия Баринова.

«Урал» мог отыграться, но «Локомотив» выстоял.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Для Федора Смолова (справа) это первый трофей в карьере.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы очень счастливы, отдали много сил, проделали большую работу. Было тяжело по пути к финалу, но победили мы заслуженно. Думаю, это мой самый важный матч за «Локомотив»! – сказал после игры защитник москвичей Михаил Лысов. Его слова приводит пресс-служба «Локомотива».

Парящий Фернандеш.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Выезд «Урала» в Самару стал одним из самых массовых (если не самым массовым) в истории екатеринбуржского клуба.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Благодаря этой победе «железнодорожники» стали самым титулованным клубом турнира. Теперь они опережают ЦСКА на один кубок, а «Спартак» и вовсе на 5. При этом 6 из 8 Кубков России с «Локомотивом» завоевал Юрий Семин.

- Главные действующие лица – футболисты. Хочу отметить их. Когда футболисты выходят из раздевалки, все решают они. Молодцы! Тяжелый матч, мы не забили свои моменты, не увеличили преимущество. И концовка получилась сложной. Но команда выстояла! Все молодцы! – сказал после матча наставник «Локомотива» Юрий Семин. - Мы привезли новый трофей, точнее, вернули старый.

«Локомотив» еще раз всем доказал – он в России лучший кубковый боец.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Юрий Семин – 6-кратный обладатель Кубка России. И все с «Локомотивом».Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кто-то просил у Смолова футболку. Почему-то на английском.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Этот трофей стал первым в карьере для нападающего «железнодорожников» Федора Смолова. Форварду 29 лет, но ни в «Динамо», «Анжи», «Урале» или «Краснодаре» он до таких высот не добирался. Кубок России – первый трофей и для русского нигерийца (или нигерийского русского, как кому нравится) Брайана Идову.

- Для меня это первый трофей, особенный момент. Выиграть Кубок России я мог еще с «Амкаром». В «Локомотиве» получилось с первой попытки. Приятно, что для клуба этот Кубок стал десятым, юбилейным. Хотелось вписать свое имя в историю. Болельщики в городе просили выиграть кубок. В Самару поддержать меня приехало много друзей. Надеюсь, это не последний трофей с «Локомотивом». Этот матч можно сравнить с игрой против Аргентины на чемпионате мира, но сегодня мы бились за титул, - сказал Идову пресс-службе «Локомотива».

Эмоции после победы.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Локомотив» еще раз всем доказал – он в России лучший кубковый боец.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Игроки «Локомотива» с кубком.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Этот сезон «железнодорожники» все-таки завершили с трофеем.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Президент РФС Александр Дюков после финала не забыл отметить и Самару.

- Самара прекрасно справилась с проведением финала. Когда мы говорим о финале, это не только проведение матча и полные трибуны – к матчу была подготовлена очень насыщенная и интересная программа, - сказал Дюков и добавил, что Самара показала, что регионы готовы принимать и матчи сборных.

«Самара Арене» в этот вечер была счастливой для «Локомотива».Фото: Альберт ДЗЕНЬ