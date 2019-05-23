2019-05-23T11:50:43+03:00
Общество

Оказаться в настоящем танке или за штурвалом истребителя: самарцы могут почувствовать себя солдатами Красной армии

Пройти курс молодого бойца, спеть «Катюшу» в партизанском блиндаже, сесть за штурвал штурмовика и заглянуть в перископ танка - все это можно сделать на выставке «Великая Победа 1945»
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Выставка развернулась на ТРЦ «Парк Хаус» на площади около 800 «квадратов».Выставка развернулась на ТРЦ «Парк Хаус» на площади около 800 «квадратов».
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В Самаре с 1 по 30 июня в Самаре будет работать выставка «Великая Победа 1945». Она развернулась на ТРЦ «Парк Хаус» на площади около 800 «квадратов» - есть, где разгуляться.

Уже с порога посетителей встречает пограничник с оружием наперевес, он же контролер. Приятно, когда уделяют внимание деталям – не жалко отдать кровные за такое погружение в историю, ведь билет действует в течение всего дня, а посмотреть есть на что.

Эмоции разрывают грудь, когда попадаешь во вторую локацию: веселая музыка и обычная жизнь прерываются страшным сообщением о начале войны. Даже сейчас все внутри сжимается от ужаса, так что представить реакцию современников войны просто невозможно, неописуемо.

Но, как говорится, отступать некуда – позади Москва, идем записываться в добровольцы! Тут же выдают документ о приеме в ряды бойцов, одевают в форму и отправляют на подготовку – медлить некогда, нужно родину защищать. Дальше можно пройти полосу препятствий, потрогать и сфотографироваться с реальным оружием того времени, а потом и пострелять, но уже из современных версий в лазерном и страйкбольном тире.

Активностей на выставке действительно много, да и выставкой этот формат не назовешь – скорее квест с применением самых передовых технологий, основанный на исторических фактах.

Активностей на выставке действительно много.

Активностей на выставке действительно много.

После того, как сделали удачные фотографии в блиндаже и поправили здоровье в госпитале, можно снова начать «воевать»: преодолеть все препятствия на танковом полигоне, оказаться в настоящем танке благодаря очкам виртуальной реальности или даже за штурвалом самолета-истребителя.

Проверить свою внимательность можно на минном поле. Необходимо разминировать территорию, но одно неловкое движение и задание может быть провалено! Очень реалистично.

Любопытно, что помимо всех этих интерактивных новинок в зале есть и реальные артефакты войны: пробитые солдатские каски, погоны, личные вещи, ордена. Здесь же можно попробовать найти подробности биографии родных и знакомых, участвовавших в Великой Отечественной Войне.

Фото: предоставлено организаторами выставки.

Фото: предоставлено организаторами выставки.

На стенах висят фотографии, которые на экране смартфона превращаются в видео, как только наводишь на них камеру. Напечатанное изображение «оживает» в очках дополненной реальности и вот уже самолеты взлетают прямо перед тобой, а над Рейхстагом реет красный советский флаг. До чего дошел прогресс!

Люди отдавали жизни за Победу и все, чем мы можем отблагодарить их, это память и гордость. Именно эти чувства вызывает выставка. И да, она обязательна к посещению.

Страницы выставки «Великая Победа 1945» в соцсетях – Вконтакте и Инстаграм.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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