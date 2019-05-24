Туда и обратно: как подготовить автомобиль к дальнему путешествию?

Кавказские минеральные воды? Краснодарский край? Золотое кольцо России? Карелия или Каспий? А может, насладиться богатейшей историей Крыма, заодно протестировав главную достопримечательность новейшего времени – мост, соединивший Керчь и Тамань? Реально все, если ваш железный конь в порядке. А что нужно знать, отправляясь в отпуск на машине – читайте здесь.

Зачем? Машина и так в порядке!

Если автомобиль новый и современный, то владельцы нередко пытаются сэкономить на профилактическом осмотре. Действительно, такие машины просто созданы для длительных путешествий. Но – дорога есть дорога, техника есть техника. Случиться может всякое. В первую очередь стоит запастись различными жидкостями, которые используются транспортным средством в работе - масло для двигателя, для коробки, жидкость ГУР, антифриз, тормозная жидкость. Неплохо иметь с собой запас примитивных запчастей - предохранителей, приводных ремней, фильтров – то есть всего того, что при острой необходимости можно поменять самому. Ну и, конечно, лучше подстраховаться и посетить сервис накануне долгой поездки. Тем самым вы обеспечите дополнительную безопасность себе и своим близким.

Куда обратиться?

Опытные автолюбители знают – все, «от» и «до» для любимого авто лучше приобретать у официального дилера. «Родные» детали в дороге не подведут, не доставят дополнительных проблем. Официальный сервисный центр Hyundai – автоцентр «Эксперт-Авто». Он находится в Самаре по адресу: ул. Демократическая, 55. Благо это как раз на выезде из города — сразу за остановкой Дубки (рядом с «Деловыми линиями»). Сюда можно приехать как в любое удобное для вас время с 8.00 до 20.00, так и по предварительной записи – в этом случае вам не придется ждать, пока освободится специалист. Записаться на осмотр своего автомобиля Hyundai можно по телефону в Самаре: 8 (846) 321-00-00.

Во время длительного путешествия нагрузка на узлы машины огромна – проверьте, выдержат ли они испытание дорогой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В порядке двигатель…

Во время длительного путешествия нагрузка на узлы машины огромна. Оценить, выдержат ли они испытание дорогой, помогут опытные сотрудники «Эксперт-Авто».

В автоцентре можно проверить как работу систем автомобиля выборочно, так и полностью. Например, проверка ходовой части двигателя обойдется всего в 750 рублей. Кроме проверки деталей подвески эксперты оценят состояние тормозной системы, уровней рабочих жидкостей. Проверка автомобильного кондиционера обойдется в такую же сумму. Специалисты также рекомендуют проверить работу световых приборов и радиатора. Перед поездкой не будет лишним убедиться, что колеса отбалансированы и давление в шинах соответствует рекомендованным значениям. Чтобы ходовая часть меньше изнашивалась, стоит отрегулировать развал-схождение колес. В «Эксперт-Авто» это делают на современном 3D-стенде.

Стоит помнить: путешествие по России – это многокилометровые пробеги по трассам на высокой скорости. А дорога не всегда идеальна – тут камушек отлетел, там – поцарапались. Сколы и повреждения лакокрасочного покрытия – самая маленькая возможная дорожная неприятность, но, тем не менее, неприятность. В автоцентре «Эксперт-Авто» можно провести защитную обработку кузова с использованием высококачественной автокосметики марки ТЕККО. Это защищает кузов от реагентов, ультрафиолета и мелких царапин. Покрыть автокерамикой можно автомобиль любой марки. Дополнительная защита перед дальней поездкой – разумный ход. А ремонт одного элемента кузова «от» и «до» обойдется вам всего в 6899 рублей.

Вообще, тщательная подготовка машины к дальней поездке летом не должна быть поверхностной. Осмотрите покрышки на предмет износа. По его характеру можно судить о правильности настройки геометрии подвески. Сильно изношенную резину – в утиль, ведь заносы и сносы на мокрой дороге относятся к категории нежелательных и опасных явлений.

Кузовной ремонт лучше доверить профессионалам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А акцию не хотите?

Автосалон «Эксперт-Авто» предлагает своим клиентам накопительную систему скидок (чем дольше вы «дружите» с центром, тем больше экономите на сервисе), а также различные акции. Так, именно в преддверие дальней поездки будут и интересны специальные условия на межсервисное обслуживание автомобилей. В этом случае автовладельцы могут рассчитывать на скидку в размере 15% на материалы и 30% на работы (от рекомендуемой розничной цены), необходимые для замены моторного масла в автомобиле марки Hyundai. Дополнительные скидки получат и владельцы автомобилей старше трех лет. Ну и конечно, главная цель отпуска – оздоровление. Поэтому до 30 сентября «Эксперт-Авто» предлагает владельцам всех моделей Hyundai, Opel и Chevrolet (за исключением моделей Северной Америки) поучаствовать в акции «Чистый воздух и Чистый воздух+». Пыль и грязь с потоком воздуха, попадая в систему кондиционирования, прилипают на охлаждающийся испаритель, покрытый конденсатом! Во влажной среде развивается плесень и гниль. Грибки и бактерии, которые развиваются в такой обстановке, попадают в легкие человека. Регулярная антибактериальная обработка снижает вероятность заболевания бронхов. Долгая дорога в таких условиях может свести на нет эффект от отдыха на море. Поэтому в период до 30 сентября «Эксперт-Авто» при прохождении техобслуживания предлагает целый комплекс работ по обновлению системы кондиционирования вашего авто всего за один рубль. Более полную информацию об этой и других акциях, а также о скидках – а их немало! – можно получить на сайте автоцентра.

Автоцентр "Эксперт-Авто" - официальный сервисный центр Hyundai. Здесь проводится полный цикл работ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гарантия качества

В качестве сервиса в «Эксперт-Авто» вы можете быть уверены. Владелец автомобиля может присутствовать при проведении регламентных работ, наблюдать за работой мастеров, задавать вопросы. Все специалисты регулярно проходят обучение и получают сертификаты от марки Hyundai. Скоротать время ожидания можно в уютном кафе автоцентра, или, воспользовавшись услугой бесплатного такси, заняться своими делами, пока автомобилем занимаются специалисты. А если вы присматриваетесь к новым моделям Hyundai, можно выбрать понравившуюся модель автомобиля и здесь же пройти тест-драйв. «Эксперт-Авто» предлагает услугу Трейд-ин. Вы легко можете поменять свой старый автомобиль на новый. Пройдите бесплатную оценку своей машины, выберите новый автомобиль Hyundai и получите наилучшие условия и все выгоды такого обмена.

Автосалон «Эксперт-Авто» предлагает своим клиентам накопительную систему скидок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК НАС НАЙТИ

Автоцентр находится в Самаре по адресу: ул. Демократическая, 55.

Адрес: Самара, ул. Демократическая, 55.

Телефон (846) 321-00-00

Адрес Автосалон «Эксперт-Авто» - Самара, ул. Демократическая, 55.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сайт: hyundai-expertauto.ru

Соцсети:

vk.com/expertauto_samara

instagram.com/expertauto_hyundai/