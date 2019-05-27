«Не стесняйтесь писать в отели и запасайтесь купонами» : хитрости, которые помогут не переплатить за интересный отпуск в Европе

Покупаем билеты

Опытные путешественники предлагают искать билеты через сайты-агрегаторы, самые крупные из которых aviasales и skyskanner. Потом можно проверить выбранное направление на сайте компании. Чтобы найти самые выгодные билеты, оставляйте пространство для поиска: выбирайте конечной точкой назначения в поисковике не конкретный город, а страну.

- Иногда легче прилететь в один город, а улететь из другого. Так легче выстроить маршрут по стране, экономия тоже может быть существенной. Самыми дешевыми могут быть круговые маршруты: в 2013 году перелеты по маршруту Москва – Манчестер – Марракеш – Агадир – Лион – Прага – Москва обошелся мне в 8 тыс. рублей с человека. Почти кругосветка. Так что не бойтесь менять города. Тем более в Европе можно ездить между городами буквально за 5 евро, попав на распродажу, - рассказывает самостоятельный путешественник Макис Левераш, побывавший в 37 странах.

Но, увидев на сайте-агрегаторе дешевый билет, не спешите радоваться. Почитайте правила: сейчас все авиакомпании ввели на самых дешевых тарифах правило об отсутствии багажа. На некоторых рейсах взять с собой в салон предложат только пять килограммов вещей. В большинстве случаев в этот вес не входит дамская сумочка или мужской портфель – уточните в колл-центре и используйте дополнительное пространство с умом.

На чем не нужно экономить:

Невозвратные билеты есть смысл покупать, только если вы точно уверены в себе и своем отпуске. Авиакомпания не отдаст за них денег даже если очень попросить. Билеты без багажа берите, только если умеете правильно собираться в путь. Переберете с весом – готовьтесь выложить сумму равную цене билета. Лучше всего сразу докупить багаж на обратную дорогу – возможно, от покупки сувениров удержаться не получится.

Бронируем жилье

Выгодно пользоваться сайтами агрегаторами типа booking.com, hotels.com, "Островок".

- Сравнивайте цены, ищите на разных сайтах. Обращайте внимание на все, что написано мелким шрифтом: налоги, сборы могут составлять до 60% стоимости номера. Еще можно написать в отель, сказать, что нашли номер на сайте – агрегаторе и попросить скидку при бронировании напрямую. Чаще всего номер удается, ведь хозяевам не придется платить комиссию. В прошлом году мы нашли апартаменты в Риме за 8000 рублей за две ночи, а в итоге заплатили 6200, - рассказывает о своем опыте еще один самостоятельный путешественник Кирилл Афанасьев.

На чем не нужно экономить:

- Берите апартаменты с кухней, даже если они дороже - не будете каждый день тратиться на завтраки и ужины. Чаще всего за позднее заселение с вас попросят деньги – о своих планах лучше рассказать сразу, могут дать скидку, - советует Максим Левераш.

Передвигаемся по стране

Здесь все зависит от страны. В Италии, например, разветвленная сеть железных дорог, но дешевый билет можно купить только зная кодовые слова. Их очень часто публикуют на профильной странице перевозчика в Фейсбуке. В Чехии наоборот на поездах передвигаться дешевле, чем на автобусах (только не перепутайте вагоны 1 и 2 класса). В Испании также недорого стоят электрички. А вот расписание автобусов до небольших населенных пунктов, довольно скудное. В Германии для путешествий между землями пользуйтесь автобусами, это в 2-3 раза дешевле железных дорог. Главный совет: ищите родные сайты перевозчиков, не пользуйтесь русскими аналогами - они включают комиссию. Заходите на страницы в соцсетях – там бывают кодовые слова на скидки. Регистрируйтесь перед покупкой - так тоже можно получить льготу.

Сервис совместных поездок с попутчиками – родом из Европы. Здесь тоже можно сэкономить, но заранее проверьте, насколько популярно выбранное направление.

На чем не нужно экономить:

Большинство начинающих путешественников думают: куплю билет на ночной переезд, он дешевле, еще и за отель платить не придется. А автобусы в Европе комфортные. Все не так. Автобусы разные. Брать такие билеты можно, но отдохнуть не рассчитывайте. Плюс: чаще всего рейсы не полные, поэтому можно разложиться на задних сидениях. Минус: в большинстве случаев в автобусе будут молодые и веселые компании с алкоголем, которые будут громко говорить, петь , пить и хлопать дверью туалета.

Лоукостеры по Европе выбирайте с очень большой осторожностью. Во-первых, часто добраться до аэропорта дорого (например, во многих французских городах), во-вторых, придется снова подсчитывать вес багажа.

Если не гонитесь за комфортом, сможете сэкономить на путешествияхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Питаемся

Для ежедневного питания подойдут столовые, в том числе и студенческие, их много в крупных городах. В европейских столицах популярна система «шведский стол» в обычных ресторанах в дневное время – аналог нашим бизнес-ланчам. Пообедать можно за 8-10 евро, при этом в обед войдет салат, горячее, мясное блюдо. В большинстве стран очень популярны сайты купонов, особенно там много предложений ресторанов. Например, в Италии за 19 евро можно получить полноценный ужин на двух человек. Такой купон стоит купить заранее, изучив отзывы о заведении.

На чем не нужно экономить:

На возможности попробовать местную пищу. И чаще всего это даже не блюда в ресторане:

- Самую вкусную пиццу в Неаполе продают на вынос, за 6 евро. А вот в Чехии традиционную рульку подадут даже не в каждом ресторане. В Испании - чурросы – аналог пончиков в сахарной пудре и с шоколадом, которые едят по утрам молодые люди после клубов. Во Франции я советую отведать устрицы на городском рынке, а в Амстердаме веселый аналог картошки-пюре с капустой в любой забегаловке, - говорит Максим Левераш.

Развлекаемся

Покупайте заранее все билеты в парки аттракционов, музеи, архитектурные памятники онлайн. Во-первых, заплатите дешевле, во-вторых, обойдете очередь. Например, в Музеи Ватикана при покупке электронного билета вход стоит 21 евро, а в очереди стоять не придется вовсе. Билет в итальянский парк развлечений Гардаленд с ранней покупкой дешевеет на 8 евро, в Порт-Авентуру можно пройти дешевле на 7 евро. Еще сэкономить можно на аудиогиде: в скачайте рассказ о достопримечательности в одном из популярных приложений и слушайте в телефоне.

А еще в музеях большинства стран бесплатный вход в первые и последние выходные месяца. Проверяйте на сайтах.

- В Испании есть система списков. Если записаться в них в Фейсбуке, вы сможете бесплатно пройти в большинство клубов, а не отдавать 15-20 евро, как турист, - рассказывает Светлана Афанасьева, которая год прожила в Барселоне. Она также советует обратить в европейских городах внимание на сервис MeetUp – это страничка, на которой организуют встречи в различных городах по интересам. Так можно прибиться к веловыезду на природу - и даже найти аборигена, который поможет дешево взять велосипед в аренду.

На чем не нужно экономить:

На передвижениях по городу между достопримечательностями. Заранее можно купить билет на автобусы Hop-on Hop-off .

КСТАТИ

Как уместить багаж в 5 килограммов

- Выбирайте рюкзак, а не чемодан,

- Соберите необходимый вам минимум одежды. Уберите еще три вещи. Возьмите две пары обуви: кроссовки на вас, сандалии в багаж.

- Все моющие вещества упакуйте в маленькие бутылочки, возьмите минимум косметики.

- Полотенце лучше взять, а вот тапочки оставьте дома (можно мыть подошву сандалий).