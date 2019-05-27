2019-05-27T15:52:27+03:00
Звезды

Международный джазовый фестиваль "Движение" стартовал в Самаре

В Струковском саду выступили американские и французские джаз-бэнды, прошли музыкальные и танцевальные мастер-классы, художественная площадка. Праздник свободной музыки продолжится все лето
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18 мая в Самаре в Струковском саду на летней сцене состоялось открытие Международного Джазового Фестиваля «Движение».

Первые звуки джаза зазвучали уже в 12.00. Своим потрясающим вокалом жителей и гостей города порадовали самарские коллективы: «Джаз – дети»,»JazzTime» , «Marvisla Trio», «Гоголь-квартет» и «JazzySways».

На одной из площадок самарцы могли сделать попробовать себя в роли музыкантов, создав собственную композиция на меш-машине, сделать необычное фото на память.

Атмосферу праздника поддерживали и зажигательные танцевальные мастер-классы. Любой желающий в этот день мог научиться танцевать Сальсу, Бачату и другие направления Карибского побережья, а также освоить танго, фанк и даже восточные танцы!

Хэдлайнерами фестиваля «Движение» стали группа «Marthe» (Франция) и Steven Mitchell (USA). Во время их выступления возле сцены работала самарская художница Виктория Зубкова (школа искусств «Радуга»), которая запечатлела на своем холсте музыкантов в процессе выступления.

Фестиваль «Движение» будет радовать новыми выступлениями жителей и гостей города все лето!

Территория Струковского сада, одного из самых живописных парков города, станет пространством с качественной живой музыкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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