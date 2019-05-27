"Оставьте лес!" Как самарцы спасли деревья возле храма Кирилла и Мефодия

Что особенного в лесопарке на Солнечной?

Зеленая зона в Промышленном районе, в границах улиц Ново-Садовой и Солнечной между храмом Кирилла и Мефодия и соседними многоэтажками, - один из немногих нетронутых уголков природы в Самаре. Естественный ландшафт, овраг, окаймленный многолетними деревьями: ивами, дубами, березами, кленами и ясенями. Местным жителям этот лес дорог.

- Овраг, который там есть, эти деревья спас, потому что там ничего нельзя было построить. Образовалась своя экосистема: там живут две уточки, бегают белки. Это маленький лесок, людям там нравится и, может быть, они хотят его сохранить, - рассказывает активист, правозащитник Андрей Асташкин. - У нас и так мало зеленых зон. Даже врачи говорят, что из-за высокой загазованности горожане чаще болеют, в том числе онкологией.

Так выглядит зеленая зона сверху

- Поблизости нет вообще никаких парков. Улица Солнечная, 43А, или парк имени Юрия Гагарина от нас далеко. А этот лес у нас под окнами, - говорит местная жительница Татьяна Чудилина.

Почему лес решили «расчистить»?

Эта зона попала в Федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» (КГС). Сначала разработали проект, согласно которому овраг должны были расчистить и засыпать, сверху положить тротуарную плитку, по обеим сторонам высадить березы. Проголосовали за него больше 12 тысяч человек.

- Голосовали всем городом. И что такое 500 человек по сравнению с этой цифрой? Мы смирились, - рассказал член правления ТСЖ дома №435 на проспекте Кирова Олег Ягупов. - Вот только мы не учли другие моменты.

Настоящий лесФото: Вера ЦЫГАНКОВА

О них задумались 18 мая, когда услышали звуки бензопил.

- Бригада рабочих показала нам порубочный билет, подписанный администрацией Промышленного района, на десятки деревьев. Большинство из них были диаметром 40, 50,70 см. То есть это не поросль, не сухие ветки, а полноценные деревья высотой от 15 метров. Рабочие рассказали, что овраг планируют засыпать и положить сверху коллектор. Естественно, мы встали на защиту деревьев, - вспоминает Татьяна Чудилина.

Откуда взялись два проекта?

По словам членов ТСЖ дома №435 на проспекте Кирова, вырубить собирались 354 дерева. Зафиксировано это было в четырех актах от 17 мая этого года. Такие масштабы сразу вызвали подозрения и беспокойство жителей, которое усилилось после того, как им предъявили второй проект.

12 тысяч самарцев голосовали за парк (Схема 1)

- Вдруг нам на подпись принесли проект, где сохранилось все, что планировалось для других зон сквера с других сторон храма Кирилла и Мефодия. Но с нашей стороны топографическим обозначением овал на месте оврага был просто заштрихован, что обозначает просто земляную канаву. И подпись «труббет». Что это значит и что это за проект, мне никто так и не смог ответить, - рассказал член правления ТСЖ дома №435 на проспекте Кирова Олег Ягупов.

Представитель департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин в эфире Радио «КП» - Самара» успокоил людей: основной документ тот, за который голосовали те 12 тысяч человек.

- Рубить деревья без согласия местных жителей не будут, работы остановили сразу после обращений, - заверил Старостин.

Можно ли вообще не рубить деревья?

- Мы хотим, чтобы овраг очистили от строительного мусора, который образовался от постройки семинарии при храме, - говорит местная жительница Татьяна Чудилина.

Чиновники отвечают, что для этих работ придется вырубить сухостой.

А на подпись местным жителям принесли проект забетонированного пустыря

- Через плотный лес техника не проедет. Нужно убрать и больные, аварийные, деревья. Сейчас очистили территорию около 20 погонных метров. Все дальнейшие работы будут только по согласованию с жителями, - ответил на вопрос радиослушателя Старостин и подчеркнул, что вырубать весь лес никто не собирался.

- Те 350 деревьев, которые планировали убрать, это примерно 30% от всех деревьев сквера в границах улиц Солнечной, Ново-Садовой, проспекта Кирова, - объяснил Алексей Старостин.

В субботу, 25 мая, все возмущения жителей района выслушала глава Самары Елена Лапушкина. Она пообещала, что территорию благоустроят, но зелень не тронут.

А первый замглавы Самары Владимир Василенко даже публично порвал порубочный билет, который был приговором для тех 350 деревьев.