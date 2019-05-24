Каникулы близко: «Салют» готовится к приему первой смены

Наверное, каждый, кто в пионерском детстве отдыхал в «Салюте», помнит кричалку, которую каждый отряд произносил хором после обеда: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» Благодарность была искренней: набегавшись среди вековых сосен, заботливо снабжающих детей нефтяников кислородом, каждый испытывал зверский аппетит. Спустя десятки лет воздух ничуть не изменился, как и потребности растущих организмов. И по-прежнему повара «Салюта» стараются кормить ребят вкусной и полезной пищей. Однако условия, в которых они теперь готовят супы, котлеты и компоты, существенно улучшились: в этом году Самаранефтегаз выделил средства на капитальный ремонт здания клуба-столовой, в котором единовременно могут трапезничать 300 - 360 отдыхающих. Заезд первой смены не за горами, и работы идут полным ходом. Уже отремонтированы столовая, холлы первого и второго этажей, крыльцо, санузел, коридоры, лестницы, балконы. Цеха приготовления пищи тоже приобрели современный вид, включая раздевалки, комнаты персонала, мясной и овощной цеха, склады сыпучих товаров и овощей, подвал. Словом, сделано почти все: осталось повесить новые светильники и украсить помещения. Первая смена «Кинофестиваль: золотой кадр» с шумом и гамом заселится в «Салюте» уже 2 июня, и к их приезду практически все готово.

- Нефтяники каждый год совершенствуют нашу материальную базу, - рассказала директор ДОБО «Салют» Татьяна Артюхова. - В последние годы на выделенные Самаранефтегазом средства ремонтировались корпуса, медпункт, котельная, устранялись предписания по пожарной безопасности. Ну а мы гарантируем ребятам отличный отдых: в лагере работают два бассейна, кружки, секции. Скучно здесь не бывает никому!

«Салют» - излюбленное место отдыха нефтяников. Дети работников АО «Самаранефтегаз» приезжают по льготным путевкам, и многие здесь обретают не только здоровье и хорошее настроение, но и настоящих, верных друзей. Этим летом в «Салюте» отдохнут 227 детей нефтяников. Да здравствуют каникулы!