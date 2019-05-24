В поселок Жигулевские сады будет ходить больше автобусов

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ

За десятилетия новой истории мы научились относиться к обещаниям власти несерьезно. Предвыборные программы, о которых забывали сразу после избрания, отписки в ответ на запросы - все это не способствовало авторитету и репутации чиновников и депутатов. Но в последнее время общение все чаще приобретает формат полноценного двустороннего диалога.

Когда 23 апреля глава Самары Елена Лапушкина на личном приеме пообещала представителям Кировского района заняться решением их проблем, возможно, кто-то отнесся к перспективам ближайшего снятия острых вопросов скептически. Инициативная группа жителей Жигулевских садов озвучила блок вопросов, копившихся годами: недостаточное транспортное обеспечение, необходимость ремонта дороги, внутриквартальных проездов и тротуаров, улучшение инфраструктуры поселка. Однако месяц спустя Елена Владимировна уже сама приехала на встречу с жителями, и с хорошими новостями: за прошедшее со дня приема время часть поручений главы города удалось выполнить. Специалисты Кировской районной администрации вместе с жителями поселка, не откладывая дела в долгий ящик, в апреле же провели обследование внутриквартальных проездов.

В результате была составлена дефектная ведомость, в которую вошли не менее 800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, нуждающегося в ремонте. Предполагается, что его приведут в должный вид до 1 сентября.

АВТОБУСОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Жители Жигулевских садов также просили обустроить в поселке современную детскую площадку. Этот вопрос тоже сдвинулся с места. По словам главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, возможность оборудовать площадку для ребятишек появится в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» или губернаторского проекта «СОдействие». Но под лежачий камень вода не течет - чтобы получить место для детского досуга через год, нужно действовать сейчас, поэтому инициативная группа занимается подготовкой проекта для формирования заявки.

Еще один вопрос, который остро волнует жителей поселка, - транспортное обеспечение. С географическим центром города Жигулевские сады связывает автобусный маршрут №45. Среди недели, по будням, на этом маршруте курсируют пять единиц подвижного состава. Немного, но этого хватает. А вот в выходные дни выбраться из поселка уже проблематично: в рейс выходят лишь три автобуса, поэтому, решив выехать в центр города в субботу или воскресенье, приходится подолгу стоять на остановках. Есть вопросы и к графику работы транспорта.

- Мы хотели бы, чтобы последний рейс уходил с 18-го километра не в 20.30, а хотя бы на час позже, потому что люди работают до девяти вечера и не успевают на этот автобус, чтоб доехать до дома, - сетует представительница инициативной группы Елена Горелова.

Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов обрадовал жителей Жигулевских садов: до конца июня на маршрут будет добавлен один автобус в будние дни и в воскресенье, а время их работы продлят.

Кроме того, после осмотра территории Елена Лапушкина поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину в кратчайшие сроки составить дорожную карту по ремонту системы канализации домов №27 и №37, Опытной станции по садоводству.

- Все вопросы, которые можно решить уже сейчас, должны быть закрыты в максимально короткие сроки, - под- черкнула Елена Лапушкина по итогам встречи с горожанами. - Некоторые решения могут занять продолжительное время, они требуют глубокого анализа, разработки проектов. Будем работать поэтапно, потому что здесь важен результат. Люди очень давно ждут решения накопившихся проблем, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы им помочь.

Поговорили и… не забыли