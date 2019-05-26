ЦСКА – Крылья Советов 26 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура РПЛ

В заключительном туре РПЛ сезона 2018/2019 ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет самарские «Крылья Советов». В первом круге команды разошлись миром на «Самара Арене» 0:0, однако с тех пор прошел почти год – команды серьезно изменились за это время.

Серьезно обновленный перед сезоном ЦСКА успел пошуметь в Европе (во многом благодаря двум победам над «Реалом») и набраться опыта в России. «Армейцы» впервые за долгое время не попали в Лигу чемпионов, однако осенью все равно сыграют в еврокубках – в Лиге Европы.

«Крылья» серьезно перетряхнули состав в зимнюю паузу, но избежать стыковых матчей все равно не получилось.

Статистика личных встреч

ЦСКА и «Крылья» в чемпионатах России играли друг с другом 47 раз. 26 матчей заканчивались в пользу «армейцев», 10 встреч выиграли «Крылья». Еще 11 матчей закончились миром. Причем москвичи забили больше волжан ровно в два раза – 80 мячей ЦСКА против 40 «Крыльев».

В последний раз «армейцы» обыгрывали самарцев 2 апреля 2017 года. «КС» в последний раз отбирали 3 очка у ЦСКА 21 ноября 2015.

Прямая трансляция матча ЦСКА – Крылья Советов 26 мая 2019

Все игры тура начнутся в одно время, поэтому встречу ЦСКА – «КС» покажет канал «Матч! Футбол 3». Встреча пройдет в воскресенье, 26 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому). Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте kp.ru.