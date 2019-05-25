Диснеевские принцессы, собачий патруль и фиксики: в Самаре прошел фестиваль прессы

25 мая в Струковском саду прошел 26-ой фестиваль «Пресса-2019». В этом году традиционный журналистский праздник посвящен Году театра. Свои площадки представили 25 различных СМИ: газеты, теле- и радиокомпании, интернет-порталы. Каждый участник фестиваля приготовил интересную программу для гостей праздника: конкурсы и викторины с подарками, выступления музыкальных и танцевальных коллективы, полевая кухня.

Площадка "КП" была прямо напротив ДрамтеатраФото: Антон ЧЕРЕПОК

Не осталась в стороне и «Комсомолка» Наша площадка находилась недалеко от детской – со стороны улицы Куйбышева, напротив Драмтеатра. Мы устроили для наших читателей праздник, на котором дети могли пораскрашивать героев из своих любимых мультиков. Диснеевские принцессы, «Собачий патруль», «Фиксики» - выбирай любого! А взрослые могли купить книги из уникальной коллекции издательского дома «Комсомольская правда» по специальной цене.

Книгу можно было получить и бесплатно. Для этого нужно было оформить подписку на любимую газету на второе полугодие 2019 года и получить за это в подарок книгу. Спасибо, что были вместе с нами!