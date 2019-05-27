2019-05-27T19:30:24+03:00
Общество

«Мне здесь нравится, тут свой мир, в нем хорошо»: почему самарский предприниматель переехал в район «Кошелев» и открыл там чайный магазин

Олег Зверев стал новым героем проекта «Жизнь в стиле К», который помогает узнать, как устроена жизнь «Кошелева»
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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За чаем жители района "Кошелев" идут в #ЗВЕРЬЧАЙ.Житель района "Кошелев" Олег Зверев отказался от вредных привычек, в том числе от алкоголя, и теперь главный напиток на его столе это чай. Всегда разного сорта: от крепкого пуэра до нежного фермерского улуна. Свое увлечение Олег сделал работой предприниматель открыл магазин #ЗВЕРЬЧАЙ на Финютина, 55. Журналисты интернет-портала "Волга Ньюс" попробовали по чашке горячего напитка в магазине #ЗВЕРЬЧАЙ и узнали, как и где он выбирает новые сорта, часто ли жители района приходят за товаром и выгодно ли открывать такой бизнес в районе "Кошелев".

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Фото: Волга Ньюс

Фото: Волга Ньюс

Предприниматель Олег Зверев ловко разливает горячий чай по изящным чашечкам. За его спиной баночки, полные сушеных чайных листьев. У Олега свой магазин со звучным названием #ЗВЕРЬЧАЙ. Он расположился в доме на улице Финютина, 55 в районе «Кошелев».

Олег Зверев уверен – заниматься спортом и правильно питаться недостаточно, чтобы быть здоровым. Нужно полностью отказаться от вредных привычек, а алкоголь заменить чаем.

- Мне хочется, чтобы еще больше людей выбрали вместо алкоголя чай, - признался Олег. - Его прелесть в том, что этот напиток всегда получается неповторимым. Нельзя заварить один и тот же сорт одинаково. С каждым разом чай дает особенные аромат и послевкусие.

Именно владелец магазина #ЗВЕРЬЧАЙ Олег Зверев стал новым героем проекта «Жизнь в стиле К» интернет-портала «Волга Ньюс». Предприниматель угостил журналистов чашечкой чая и рассказал, что его привлекает в этом напитке и выгодно ли открывать бизнес в районе «Кошелев».

Чай подходит для всех – для тех, кто хочет получить удовольствие, кто хочет снять похмелье, кто просто хочет хорошо провести время. Сам Олег поклонник китайского чая.

- Чай – это такая штука, здесь нет повторов. Он вырос, собран именно в этот сезон. В следующий момент такого чая не будет. Будет лучше, будет хуже, потому что солнце светило по-другому, тумана было больше, чайный мастер был в другом настроении. В этом и весь интерес, - отмечает Олег.

На протяжении нескольких лет в магазин приходят жители Крутых ключей и Кошелев-парка. Кто-то в поисках оригинальных вкусов, кто-то – чтобы просто пообщаться с друзьями или отдохнуть после шумного дня. Нежный фермерский улун, крепкий пуэр, белый, зеленый, красный чай – каждый найдет себе что-то по душе.

- Сначала был взлет. Вокруг моего прилавка всегда толпился народ, - вспоминает Олег. Сейчас поток посетителей немного упал, но желающих прикоснуться к китайской культуре и оценить чай все еще много.

Перевезти бизнес в район «Кошелев» Олег решил сразу после переезда. Предприниматель признается – ему здесь нравится.

- Здесь свой мир. В нем хорошо, - отмечает Олег.

Смотрите полную версию нового выпуска проекта «Жизнь в стиле К», цель которого показать, как устроена жизнь «Кошелева» и как люди, которые переезжают сюда, благодаря своим умениям, своему опыту и знаниям, делают жизнь района лучше. И почему им нравится свобода в сознании нового формата своей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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