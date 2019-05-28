На грани фантастики: как работает интерактивное телевидение?

Помните, как часто в былые годы мы вприпрыжку бежали домой, чтобы успеть к началу популярного фильма или «Поля чудес»? Как расстраивались, опоздав? С появлением интернета эта проблема, вроде бы, отпала, но… Далеко не весь ассортимент телеканалов появляется во всемирной сети сразу. А потом семья, заботы, работа. До пропущенной серии любимой «Игры престолов» добираешься, когда коллеги в мельчайших подробностях уже обсудили все перипетии сюжетных коллизий. Выход – интерактивное ТВ.

Что это такое?

Без преувеличения: интерактивное телевидение или IPTV- это последнее слово в области телекоммуникаций. Этот сервис сочетает в себе два в одном – широкополосный доступ в интернет и цифровое ТВ. В чем его преимущества? По сравнению с другими видами телевидения, IPTV предлагает пользователям максимальный контроль над ситуацией: теперь вы сами выбираете, не только что смотреть, но и когда. При таких перспективах так и хочется взять отпуск и утонуть в бездонном голубом экране.

Гарантия качества

Интерактивное ТВ от «АИСТа» - это цифровая услуга. На выбор предлагается несколько пакетов телеканалов. Качество изображения и звука, стабильность видеоряда на самом высоком уровне. К тому же технология позволяет с помощью одного кабеля транслировать сотни каналов. Не стоит путать цифровое вещание с услугой «Кабельное телевидение». Да, в обоих случаях для передачи сигнала используется кабель, но для кабельного телевещания используется аналоговый сигнал, серьёзно уступающий цифровому в качестве по всем параметрам.

Интернет-компания «АИСТ» предлагает жителям Самары и Тольятти подключить интернет с интерактивным ТВ за 1 рубль.

Как подключить?

Итак, что необходимо для подключения услуги? Собственно, только та самая ТВ-приставка, которую предоставляет оператор, и подключение к интернету. Приставка соединяется с вашим ТВ с помощью HDMI- или S-video- кабеля, который также называется «тюльпан». При этом обычный кабель дает цифровое изображение стандартного качества, а HDMI-кабель позволяет получать изображение высокой четкости и многоканальный стереозвук. Приставку настроить легко - ее вполне реально «оживить» самостоятельно. Она может быть отключена от одного телевизора и подключена к другому в любой точке РФ – это преимущество оценят люди, вынужденные часто переезжать. Если вы не любитель связываться с техникой, на помощь придут опытные сотрудники компании.

Еще один важный момент - интерактивное ТВ можно подключить к любому телевизионному приемнику.

Дополнительные возможности

Интерактивное ТВ – это множество опций и дополнительных услуг. Например, «Родительский контроль», дабы любимое чадо в отсутствии взрослых не смотрело то, что мама и папа запрещают. Услуга «Управление просмотром» - это то, о чем мы говорили выше: пауза, перемотка и многое другое. Для того, чтобы смотреть интерактивное ТВ сразу на нескольких экранах одновременно, надо установить приложение Wink. И тогда ваши ноутбуки, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV в количестве не более пяти будут вовлечены в единую систему просмотра фильмов, передач и подписок на пакеты телевизионных каналов.

Интерактивное ТВ можно подключить к любому телевизионному приемнику.

Цена вопроса

- Интернет-компания «АИСТ» предлагает жителям Самары и Тольятти подключить интернет с интерактивным ТВ за 1 рубль.

- Стоимость интернета (до 100 Мбит/с) в пакете с интерактивным ТВ от 600 рублей в месяц.

- Аренда ТВ-приставки по акции 10 рублей в месяц

- Аренда Wi-Fi роутера по акции 10 рублей в месяц

Пакет каналов «Стартовый» включает в себя более 160 разнообразных каналов, из которых более 30-ти в формате высокой четкости HD. Популярные федеральные каналы такие как Первый HD, Россия HD, НТВ, Россия 24. Спортивные каналы, среди которых КХЛ, МАТЧ! Игра HD и МАТЧ! Арена HD. Более 20 каналов в жанре «Кино и сериалы», среди которых TV 1000 HD, SonyChannel HD, FOX HD и FoxLife HD 29 познавательныхканалов, в том числе Viasat Explorer HD, Viasat History HD, History HD и Discovery Channel HD.

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г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 24А

г. Самара, п. Красная Глинка, 1-й квартал, 9

г. Тольятти, 3а кв-л, ул. Юбилейная, 31ж

г. Тольятти, 16 кв-л, ул. Тополиная, 26

г. Тольятти, ул. Механизаторов, 5Б

ТЕЛЕФОН

г. Самара (846) 302-00-00

г. Тольятти (8482) 20-20-20

http://smr.aist.net.ru/

Генеральный директор интернет-компании «АИСТ» Андрей Макаров:

Генеральный директор интернет-компании «АИСТ» Андрей Макаров

«Интерактивное ТВ дарит зрителю целый набор удобных опций. Можно выбрать телепередачу или фильм и время воспроизведения. Можно записать программу, а также поставить ее на паузу или перемотать, если что-то пропустил. Можно выйти в интернет через огромный настенный телевизор. В общем, делай, что хочешь. А в качестве приятного бонуса – доступ к архивам фильмов и передач».