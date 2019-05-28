Глава Самары лично контролирует строительство детских садов

Пока мы переживаем последствия демографических «ям», подоспели противоположные по знаку явления: результаты беби-бума. Многочисленное новое поколение самарцев ждет своих мест в детских садах, и чтобы их обеспечить, эти сады нужно сначала построить. «Дошкольную ситуацию» в Кировском районе должны стабилизировать два детских учреждения, стройка которых сейчас идет полным ходом. Как и в каком объеме застройщики выполняют свои обязательства, проверила глава Самары Елена Лапушкина в рамках выездного совещания непосредственно на местах возведения будущих детских учреждений.

ГРУНТ ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ

Первой в очереди на проверку стала строительная площадка на улице Ташкентской в районе домов №122, №114, №126. По плану до конца 2019 года здесь должен распахнуть двери перед маленькими новоселами детский сад на 240 мест. Для ребятишек в возрасте от года до семи лет будут работать 12 групп. В том числе и ясельные - их количество могут увеличить, если удастся «закрыть» очередность среди дошкольников от трех до семи лет. Строительство объекта стало возможным благодаря ряду муниципальных и государственных программ.

На первом этапе без проблем не обошлось: выполняя строительномонтажные работы зимой, строители допустили нарушение технологии по защите фундамента от промерзания и увлажнения.

Городской департамент градостроительства этого так не оставил: потребовал до возобновления работ на площадке представить заключение обследования состояния основания грунтов, выполненное лицензированной организацией.

Подрядчики восполнили упущение: на сегодняшний день не только проведены лабораторные обследования грунта, но и разработан ежедневный план по усилению фундамента и график по выполнению строительно-монтажных работ. Чтобы не допустить спорных ситуаций впредь, глава города поручила руководителю департамента градостроительства Сергею Шанову жестко контролировать сроки выполнения работ.

- Ежедневно представитель вашего департамента должен присутствовать на этом объекте и докладывать вам и мне оперативную информацию по выполнению графика, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Срок завершения работ - 1 ноября 2019 года. Я лично буду контролировать это каждый день.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ

Второй будущий детский сад, ставший объектом внимания главы города, расположен в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовая аллея.

Сад также рассчитан на 240 ребятишек, причем четыре группы из 12 заведомо предназначены для самых маленьких - детей до трех лет. Здесь тоже предусмотрено увеличение количества ясельных групп - в случае, если более взрослые мальчики и девочки будут полностью обеспечены местами. Елена Владимировна оценила темпы строительства: сейчас завершаются работы по возведению «коробки» здания, после чего подрядчик сможет приступить к монтажу внутренних инженерных систем, отделке помещений и фасада здания, а затем к благоустройству прилегающей территории.

Этот садик призван обеспечить безбарьерную среду для маломобильных детей. Здесь ребята с ограниченными возможностями будут чувствовать себя так же комфортно, как их сверстники - для этого в учреждении предусмотрено все необходимое специальное оснащение, включая лифт.

- Перед нами стоит задача ввести оба детских садика в эксплуатацию в 2019 году, - обозначила цель Елена Лапушкина. - Их строительство входит в программу реализации нацпроекта «Демография». А для нас самое главное - выполнить наши обязательства перед людьми.