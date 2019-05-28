Прокуроры Советского и Железнодорожного района - самые богатые: в надзорном ведомстве отчитались о доходах за 2018 год

Представители власти региона продолжают рассказывать о своих доходах в 2018 году. Недавно сведения опубликовали сотрудники прокуратуры Самарской области.

Больше всех в надзорном ведомстве в минувшие 12 месяцев заработал прокурор Советского района Олег Алексеев. Он задекларировал 5 691 696 рублей. Его супруга - 1 125 709 рублей. У Олега и жены в собственности автомобили MITSUBISHI PAJERO и OPEL ASTRA, а также моторное судно GLADIUS. Также у них несколько достаточно больших земельных участков, квартира в 74 кв.метра и гараж.

Прокурор Советского района может похвастаться самым большим доходом

Меньше всех заработал прокурор Безенчукского района Сергей Фридинский. В его активе 936853 рублей. Официальный доход супруги Сергея за прошлый год - чуть больше 28 тысяч рублей. Мужчина передвигается на автомобиле SHEVROLET NIVA, женщина за рулем - OPEL CORSA. В активе пары квартира на 79,9 кв.м. и дом на 92 кв.м.

У прокурора Железнодорожного района Александра Диденко вторая строчка в списке самых богатых. Он за прошлый год зафиксировал 3 276 003 рублей. Его жена заработала чуть больше 80 тысяч. Пара живет в квартире - 91,1 кв. м. Машин в списке не значится.

Зато много транспортных средств у главного представителя надзорного ведомства в Сызранском районе - Евгения Ирха. У него в активах: - автомобили NISSAN MURANO и FORD MAVERICK, снегоболотоход CFMOTO CF500A, моторная лодка САЛЮТ-480, автоприцепы МСЗАВ1771D и 829450. Также у него земельный участок на 732 кв.м. и квартира на 28,9 кв.м., жилой дом - 20 кв.м. В списке финансовых доходов - 1 528 167 рублей. У супруги прокурора - 809 058 рублей. У одного из их двух детей - 218 394 руб.

У остальных районных прокуроров доход варьируется от 1 200 000 до 2 500 000 рублей

Сергей Фридинский из Безенчукского района заработал за год меньше остальных коллег - он меньше времени провел на должности начальника

Прокурор Самарской области Константин Букреев за 2018 год получил 2 639 033 рублей. У его жены и двоих детей в этой графе пусто. В собственности семьи две квартиры площадью 171,5 и 87,3 кв. метра.

У заместителей прокурора годовой доходы меньше. Игорь Харитонов за год стал богаче на 1827092 рублей, Алексей Павлов - 2 308 162 рублей, Тимур Маслов - 2 358 820 рублей, Андрей Шевцов - 2 284 467 рублей.

1 378 706 рублей - эта цифра стоит в декларации прокурора Самары Никиты Зубко. У его супруги доход 70 298 рублей. Автомобилей у Зубко не числится, зато есть две моторные лодки - ПРОГРЕСС 4 и JJ MARINE. У правоохранителя 3 квартиры - 86,9 кв.м., 56,3 кв.м. и 34,3 кв.м.

Альберт Москалев из Тольятти за 2018 год заработал 1 735 306 рублей. У его жены - 2 500 000 рублей. Женщина также передвигается на авто TOYOTA RAV 4. Семья с двумя детьми проживает в квартире - 88,6 кв.м.

Подробнее посмотреть доходы прокуроров можно по ссылке. Напомним, ранее стало известно, сколько за год заработал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - заработал 4,27 млн рублей. Елена Лапушкина, мэр региональной столицы — 2,48 млн рублей. Самый богатый чиновник Самары работает в департаменте транспорта - у Сергея Маркина доход 10,7 млн.рублей.

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