2019-05-29T11:25:40+03:00
Общество

Переходим на «цифру»: освоить новые технологии пожилым людям помогут волонтеры

С 3 июня в Самаре будет прекращено вещание аналогового ТВ
Александра БЕЛОВА
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ВМЕСТО ДВУХ КАНАЛОВ - 20

С начала лета Самарская область переходит на цифровое вещание. Цифровое телевидение отличается четкостью и яркостью изображения, при этом не предусматривает абонентской платы. Если вы пользуетесь спутниковым или кабельным телевидением, беспокоиться не стоит. Остальным жителям для подключения к цифровому телевидению нужна дециметровая антенна, а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2 (обычно это телевизоры, выпущенные после 2012 года). А вот если телевизор старый - то цифровая приставка данного формата и антенна.

- После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели, - объяснил и.о. директора филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов.

Раньше цифровые каналы были доступны только жителям больших городов губернии. Теперь и жителям самых удаленных уголков Самарской области будут доступны 20 телеканалов: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия Культура, Россия 24, Карусель, ОТР и ТВ Центр, Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ и Муз ТВ.

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Настроить «цифру» не сложно. На телевизоре, поддерживающем формат DVB-T2, при наличии дециметровой антенны достаточно произвести автоматический поиск программ. Если прибор старый, нужно подключить к нему цифровую приставку (формата DVB-T2) и антенну. Это тоже не сложно, но если возникли трудности, можно позвонить на горячую линию 8-800-220-20-02 или ознакомиться с инструкцией по подключению на сайте смотрицифру.рф. На помощь пожилым людям придут волонтеры.

- С апреля в Самаре работают 400 волонтеров, уже поступило около 1000 заявок от горожан, - рассказала начальник отдела молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Екатерина Щинина. - Очень просим не обращаться за помощью к посторонним людям. Помните, что волонтер может прийти только после того, как вы сами оставите заявку по номеру горячей линии 8-800-707-61-23. Волонтеры будут помогать с подключением до 30 ноября.

ЦЕНА ВОПРОСА

Чтобы принимать цифровой сигнал, владельцам старых телевизоров понадобятся специальная приставка (цена 1000 рублей) и антенна (200 рублей). Социально незащищенным гражданам возместят 1200 рублей за покупку оборудования.

- Компенсацию имеют право получить около пяти тысяч человек - все они получили извещение об этом по почте. Вернуть деньги за оборудование можно до 30 ноября 2019 года, - рассказала заместитель главы Самары, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Ольга Слесарева.

Более того, социальные работники посетили всех граждан, к которым они прикреплены: это 10 586 человек. С каждым из них была проведена беседа, выяснили, у кого до сих пор аналоговое телевидение. Многие уже перешли на «цифру».

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ?

В любое отделение МФЦ или в районные отделы МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения». Адреса: ул. Никитинская, 79; ул. Физкультурная, 100; проспект Металлургов, 11; ул. Рижская, 9; ул. Сергея Лазо, 33. При себе нужно иметь документы на приставку, паспорт и данные расчетного счета, куда будут переведены деньги.

НАША СПРАВКА

Подробную информацию о переходе Самарской области на цифровое телерадиовещание можно найти на сайте администрации городского округа Самара samadm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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