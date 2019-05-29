Любопытный ослёнок и милый жеребёнок: в Самарском зоопарке прибавление

В среду, 29 мая, в Самарском зоопарке, представили юного ослика и такого же юного жеребенка – маленькую девочку. Малышам всего месяц. В апреле родителями стали ослики Мальва и Заяц, а также пони Матильда и Фунтик. Малыши родились с разницей в полторы недели. Более нетерпеливым оказался ослик, он появился на свет 16 апреля. Имен у новых обитателей зоопарка пока нет. Как будут звать жеребца и осленка, предстоит выбрать посетителем зоопарка. Для этого в сообществе пройдет онлайн-голосование. Однако сотрудники зоосада переживают, что активного голосования не будет и имена им придется придумывать самим, как это было с черными лисятами.

Роды у Мальва и Матильды прошли без осложнений. Ослица вынашивала плод 12,5 месяцев, а пони – 11 месяцев. Мамам приблизительно 6 лет, папы чуть старше - им около 10 лет. Матильда более спокойная, позволяет своему малышу самостоятельно гулять, знакомится с гостями зоопарка, журналистами. Такую свободу хотел бы иметь и маленький ослик, который отличается любознательностью и бесстрашием. Но суровая мама-ослица не отходит от него больше, чем на метр, время от времени предупреждающе фырчит, если детеныш чересчур увлекается познанием мира. Ему хочется пробовать все, что есть вокруг него: резиновые ножки штатива телевизионной камеры, сумки гостей, траву вокруг. В рацион новорожденных входит в основном зеленое сено, потому что оно более качественное. Из сладкого малыши предпочитают морковь, свеклу и другие овощи, а иногда и овёс.

В зоопарке представили пополнениеФото: Евгения ВАСИНА

Сотрудники зоопарка отметили, что до полгода осленок и жеребенок будут с мамами, а потом уже смогут начинать самостоятельную жизнь. По утрам их выпускают погулять на сельскохозяйственный двор рядом с вольерами. Пока они гуляют, в вольерах наводят порядок. Молодым животным необходимо движение. Вот и перед встречей с журналистами детеныши три часа резвились вне клеток. Между ослёнком и жеребёнком сложись теплые дружеские отношения. В будущем между ними может даже завязаться роман. В этом случае, в зоопарке появится мул.

Малышам всего месяц.Фото: Евгения ВАСИНА

О том, как появились на свет малыши, рассказал ветеринарный врач Дмитрий Казандаев:

- Уже через пару часов после рождения ослик и жеребенок встали на ноги. Первое время они питались материнским молоком. Ослёнок храбр, но мать ревностно охраняет его и каждый раз пытается оттолкнуть от каких-нибудь опасностей. Пони менее ревнивая, дает малышке простор для действий, ей достаточно лишь подозвать ржанием своего жеребёнка. В этом существенное отличие двух видов в воспитании потомства. Останутся детеныши в самом зоопарке, либо их отправят в питомник зоопарка, в поселок Формальный, пока не решено.