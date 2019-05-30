2019-05-30T14:27:06+03:00
Общество

Погода в Самаре на июнь 2019: синоптики обещают жару и грозы

Узнали, какой будет погода в Самаре на июнь 2019 по прогнозам синоптиков и народным приметам
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
По-настоящему жарко в июне в нашем регионе становится во второй половине месяца, когда воздух прогреетсяПо-настоящему жарко в июне в нашем регионе становится во второй половине месяца, когда воздух прогреетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Погода в Самаре на июнь 2019 будет жаркой. Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз на начало июня 2019 в Самаре. 1 июня в регионе будет стоять жара. Температура поднимется до +26 - +31 градусов, ветер юго-западный, сильный с порывами до 12 м/с. Местами обещают кратковременный дождь и грозу. Ночью будет свежее – всего лишь +13 - +18 градусов. Местами по области тоже возможны кратковременные дожди и грозы.

2 июня станет немного прохладнее. Днем воздух прогреется до +22 - +27 градусов, ожидается без осадков. Будет дуть северо-западный ветер. Ночью 2 июня также без осадков, температура будет + 11 - +16 градусов.

Как правило, по-настоящему жарко в июне в нашем регионе становится во второй половине месяца, когда воздух прогреется. Средняя температура воздуха составляет +17- +22 градуса. А вот последние весенние заморозки могут нагрянуть вплоть до 10-14 июня.

Июнь - месяц дождливый. Правда, последнее время первый летний месяц становится все суше. Синоптики за последние 30 лет наблюдают снижение количества осадков и рост температуры воздуха.

Июнь в Самарской области богат ливнями, грозами, градом, шквалами и температурой воздуха выше 30 градусов. А еще наш регион в первом летнем месяце подвержен атмосферным засухам.

Народная мудрость гласит: по погоде в июне определяют урожай осенью. По приметам, если идет теплый дождь в июне, то урожай будет богатый. А еще стоит обратить внимание на жаворонков. Если жаворонок гнездо свил на земле, то лето будет сухим, а если на дереве, то, наоборот, дождливым.

Также народные приметы обещают: если в первые дни июня сильно идет дождь, то остальной месяц будет засушливый. Если 1 июня утром не выпала роса, то надо ждать дождя. А если к вечеру 2 июня ветер усиливается, заморозков с утра не будет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нам должны доплачивать!" Музыканты на улицах Самары. Кто они, сколько зарабатывают и как их воспринимает город?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я подарю Леше корзину роз. И обязательно передам привет и поздравления от "Комсомолки"
В четверг, 30 мая, Алексею Леонову - 85 лет. Накануне мы позвонили первой в мире женщине-космонавту, которую связывают с легендарным покорителем космоса многие десятилетия...
«Мой дядя — герой, а не мясо!»: стало известно, над кем глумилась циничная студентка-медик из Новосибирска
Пациент, которого дочь хирурга называла «колбасой», погиб, защищая незнакомого человека. Его родные просят НГМУ отчислить девушку, которая оказывается училась на бюджете
Новости 24
В Самарской области с начала 2019 года выявили 15 случаев бешенства животных
Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде
Жительницу Отрадного наказали рублем за оскорбление бывшей супруги своего возлюбленного в соцсетях
В СамГУПС открылась международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19»
В Самаре на Стара-Загоре открылся Дом инклюзивной культуры
В Самаре на участке Ново-Садовой введут постоянный запрет на остановку транспорта
В Самаре прокуратура нашла в интернете незаконные объявления о вывозе мусора
В Самарской области поймали ульяновца, который незаконно выловил 15 судаков с икрой
В Самаре на Ново-Вокзальной забил фонтан с 9-этажный дом
Дело жителя Самарской области, который пытался подкупить инспектора ГИБДД 200 евро, передали в суд
В Чапаевске ВАЗ-2114 «обнял» опору теплотрассы: пострадали три человека
Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут завершить раньше срока
«КидБург Stile» зовет маленьких самарцев на праздник 1 июня
В Самаре в течение недели отремонтируют улицу Юбилейную
В Самарской области возбудили дело из-за падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище