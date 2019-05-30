Погода в Самаре на июнь 2019: синоптики обещают жару и грозы

Погода в Самаре на июнь 2019 будет жаркой. Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз на начало июня 2019 в Самаре. 1 июня в регионе будет стоять жара. Температура поднимется до +26 - +31 градусов, ветер юго-западный, сильный с порывами до 12 м/с. Местами обещают кратковременный дождь и грозу. Ночью будет свежее – всего лишь +13 - +18 градусов. Местами по области тоже возможны кратковременные дожди и грозы.

2 июня станет немного прохладнее. Днем воздух прогреется до +22 - +27 градусов, ожидается без осадков. Будет дуть северо-западный ветер. Ночью 2 июня также без осадков, температура будет + 11 - +16 градусов.

Как правило, по-настоящему жарко в июне в нашем регионе становится во второй половине месяца, когда воздух прогреется. Средняя температура воздуха составляет +17- +22 градуса. А вот последние весенние заморозки могут нагрянуть вплоть до 10-14 июня.

Июнь - месяц дождливый. Правда, последнее время первый летний месяц становится все суше. Синоптики за последние 30 лет наблюдают снижение количества осадков и рост температуры воздуха.

Июнь в Самарской области богат ливнями, грозами, градом, шквалами и температурой воздуха выше 30 градусов. А еще наш регион в первом летнем месяце подвержен атмосферным засухам.

Народная мудрость гласит: по погоде в июне определяют урожай осенью. По приметам, если идет теплый дождь в июне, то урожай будет богатый. А еще стоит обратить внимание на жаворонков. Если жаворонок гнездо свил на земле, то лето будет сухим, а если на дереве, то, наоборот, дождливым.

Также народные приметы обещают: если в первые дни июня сильно идет дождь, то остальной месяц будет засушливый. Если 1 июня утром не выпала роса, то надо ждать дождя. А если к вечеру 2 июня ветер усиливается, заморозков с утра не будет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ