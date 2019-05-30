Опасные качели и гонения на футболистов: не все детские площадки в Самаре готовы к лету

"Ребенок чудом остался жив"

Летом самарская детвора проводит много времени на игровых площадках, но всегда ли игры на свежем воздухе приятны и безопасны? В преддверии праздника вместе с сопредседателем регионального штаба ОНФ и координатором Центра мониторинга комфортности городской среды Екатериной Гудзимой корреспонденты "КП-Самара" прогулялись по детским площадкам города.

Первый адрес - улица Стара-Загора, Промышленный район. На детской площадке напротив дома № 147 на днях едва не случилась трагедия.

Мамы на Стара-Загоре не оставляют своих детей одних на качеляхФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мой трехлетний сын Арсений катался на качелях, я стояла рядом и держала их. Он не удержался и упал. Ударился о торчащую из-под песка железную конструкцию, получил травму позвоночника, чудом остался жив. Если бы удар пришелся ниже или на голову, страшно представить последствия, - рассказывает журналистам "Комсомолки" мама мальчика Лилия и показывает тот самый "аттракцион".

Рядом стоит такой же и все бы хорошо, но мало того, что обе конструкции потихоньку раскачиваются, так еще и опоры закреплены весьма странно. Бетонные уплотнители у них не под песком, а снаружи.

Удар о такие булыжники на качелях - смертельно опасенФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Вы посмотрите, такие камни практически на каждом элементе этой площадки, - обращает наше внимание эксперт ОНФ. - Канат и вовсе закреплен каким-то страшным валуном. Исключение составляют разве что песочница и горка. Видимых дефектов на них нет. Плохо, если под горкой остались не срезанными какие-нибудь шурупы. Дети иногда любят делать там себе "беседку" и по статистике часто получают скальпированные раны головы.

Не все гладко и на поле для игр с мячом. Из забора в нескольких местах торчат болты - это тоже опасно.

Решить проблему нужно за неделю!

Директор районного МБУ Игорь Уланов говорит, что эту площадку в 2016 году принимали не они. Но перед вводом в эксплуатацию объект вопросов не вызвал.

Еще один минус на детских площадках - стенды не должны рекламировать лечение алкоголизма и спил деревьевФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Подрядчик давал гарантию, что придет и сделает. Жалоб никаких не поступало, эти бетонные укрепления были такими изначально. Я приходил на эту детскую площадку два дня назад, никаких жалоб не было, - не согласен с обвинениями Уланов. - Тяжело за всем уследить, когда в МБУ два человека. Под это нужны средства, по гарантии площадку уже не сделать. Все-таки нужно, чтобы и родители за детьми присматривали.

Мама травмированного мальчика в свою очередь заверила, что она все время была рядом. И, тем не менее, ребенок упал. В полицию обращаться она не стала - отговорил муж.

Еще один булыжник - на канате. Дети здесь играть не рискуютФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы приведем в порядок эти камни своими силами в ближайшее время. Согласен, что так быть не должно, вопрос к тем, кто их устанавливал. Такую площадку не надо было принимать, - согласился Игорь Уланов.

Словами в этом случае отделаться не получится. Екатерина Гудзима доложила о проблемной точке первому заместителю главы города Владимиру Василенко. Тот пообещал разобраться. Срок - неделя.

Болты, торчащие из забора, еще одно часто нарушение на детских площадках городаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Вопросов на Стара-Загоре не вызывает горка и песочницаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- К сожалению, нам часто поступает информация о похожих происшествиях на других детских площадках. К счастью, смертельных случаев не было. Берем эти случаи с детьми на контроль. У каждого такого ЧП есть какая-то причина, кто-то где-то недоработал, не бывает просто так, - объясняет Гудзима. - Доходило до того, что наш эксперт из Воронежа выезжала на место, где такое же оборудование с торчащими камнями и во время работы на месте случайно сломала о них ногу.

Как сообщила Екатерина, в 2018 году для детских площадок установлен технический регламент. Согласно правилам, если у какой-то конструкции заканчивается срок службы - ее не ремонтируют, а демонтируют и ставят новую. Оборудование должно проходить обязательную сертификацию.

Футболу на площадке не место?

Если на Стара-Загоре игровую зону сделали давно, то на Пионерской, 100 инициативная группа недовольна новой территорией для ребятишек, которую благоустроили в 2018 году по проекту «Комфортная городская среда».

Спираль на Пионерской, 100 пришла в негодностьФото: Альберт ДЗЕНЬ

На площадке собрались не только активисты, но и представители управляющей компании и глава Самарского района Роман Радюков. Этот с виду уютный детский "городок" открывали в прошлом году.

Первая претензия жителей - сломалась металлическая конструкция в форме спирали. Теперь там торчит железный штырь, который для неугомонных детей представляет большую опасность. С ним разобрались быстро: завиток решили просто удалить.

В "коробке" для игр с мячом начались споры. Отломалась решетка. Руководитель УК нашел причину:

Глава Самарского района заверил Екатерину Гудзиму из ОНФ, что проблемы на Пионерской будут решеныФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Тут делали площадку для игр в баскетбол и волейбол. А дети в футбол гоняют. Конечно, забор не выдержал! Мяч летит сверху вниз, а решетка не подразумевала таких нагрузок.

Но и родители, и представитель ОНФ эту мысль посчитали абсурдной. Дети не выбирают во что играть, а футбол - самая популярная игра с мячом. Проблема скорее в дефекте сварки, а не в чем-то еще. Плюс некоторые опорные конструкции шатаются и того гляди упадут.

Решетка на игровой площадке на Пионерской пришла в негодность сразу в нескольких местахФото: Альберт ДЗЕНЬ

- С первого дня здесь решетка ненадежная, в некоторых местах отошла. И мы жаловались неоднократно. А ребята приходят и с других дворов, потому что такое поле только у нас в округе. И никто не говорил, что нельзя тут играть в футбол! - выражает недовольство одна из участниц собрания.

- Мы здесь натянем сетку-рабицу, она защитит основную решетку от сильных ударов мячом. Шатающиеся столбы закрепим, решетку приведем в нормальный вид. На изготовление сетки нужен месяц, тогда выполним и остальные работы, - предложил Роман Радюков.

Пожаловаться может каждый!

Еще две жалобы - плохое освещение и склон за детской площадкой, на котором не выросла трава. В УК жалуются: жильцы не поливали, те парируют – делали, мол, это каждый день. Сошлись на том, что фонари наладит администрация, а вот озеленят склон общими усилиями на ближайшем субботнике. Глава района пообещал землю и пару работников, а жители посадят семена и будут за ними ухаживать.

Склон на детской площадке обещали украсить травойФото: Альберт ДЗЕНЬ

- У нас сотни детских площадок в городе. Какие-то сделали в рамках КГС, другие были по программе "Двор в котором мы живем", есть также губернаторский проект "Содействие", остались частные детские площадки, - заключила Екатерина Гудзима. - Обращения от людей поступают постоянно, и мы стараемся реагировать и помогать. Сами мониторим социальные сети.

Обратиться в ОНФ с жалобой на состояние детской площадки можно в социальных сетях - твиттере (@onf) и "Вконтакте", а также по телефону регионального отделения 242-01-42. Жалобы также можно присылать и на почту kpsamara@phkp.ru. Главное - не забывать о детской безопасности и реагировать вовремя!