2019-05-30T21:18:48+03:00
Происшествия

"Хотела напугать": в центре Самары женщина стреляла из пистолета по прохожим и собакам

Женщина была пьяная, поэтому на этот раз обошлось без жертв
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
На стрелявшую написали заявление в полициюНа стрелявшую написали заявление в полициюФото: Соцсети
Изменить размер текста:

29 мая в центре Самары произошло ЧП. Вечером в 23:30 одна из местных жительниц на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой достала пистолет и стреляла по всему вокруг. Об этом сообщает Екатерина Яндукова.

- Вчера вечером женщина шла по улице Ярмарочная в направлении к Садовой, держа перед собой на вытянутой руке пистолет и стреляла по людям и собакам, - рассказала Екатерина. – Женщина шла в направлении к дому дяди Вовы. Все его собаки были во дворе. Поэтому эта «дама» направилась дальше искать, на ком можно применить оружие.

В этот момент Екатерина выгуливала своих собак и попалась навстречу стрелявшей. По словам Яндуковой, женщина, размахивая пистолетом, начала угрожать, что выстрелит в моих собак. При этом Екатерина отмечает: ее собаки были на поводке и не проявляли агрессии.

В центре Самары женщина стреляла по людям и собакам.

После этого стрелявшая дошла до улицы Ленинской и стала стрелять по владельцам собак на другой стороне улицы. Но, как отмечают очевидцы, она не попала, поскольку находилась в нетрезвом состоянии.

Местные жители вызвали полицию и написали заявление на стрелка. Из какого оружия стреляла женщина – пневматического или травматического, пока непонятно. Она это аргументировала тем, что просто хотела напугать собак.

- Центр Самары превратился в Дикий Запад, где каждый может палить из пистолета в людей и животных! – возмущается Екатерина Яндукова. - Почему так много стрелков появилось на улицах? Мы что, вернулись в 90-е? Очень страшно, что вот такие неадекваты чувствуют свою безнаказанность! Становится страшно жить!

Напомним, в январе на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой уже была стрельба. Тогда бывший глава Октябрьского района выстрелил в собаку и ее хозяина – дядю Вову. Дядя Вова – местный зоозащитник, у которого дома живет 8 собак. Ранее «Комсомольская правда» - Самара» уже публиковала его историю. Тогда дело кончилось административным наказанием стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной
В Самаре у Струковского сада водитель трала зацепил катком провода
В Самарском зоопарке пара лебедей-шипунов впервые принесла потомство
В центре Самары пассажирский автобус влетел на перекрестке в такси
В Самаре 17 июня стартует новый этап отключений горячей воды
В Самарской области трое рабочих погибли в коллекторе на свиноферме
Жители Самарской области смогут поучаствовать в создании «Дороги памяти»
В Самаре летои улицу Куйбышева сделают пешеходной для нескольких мероприятий
В Самарской области с начала 2019 года выявили 15 случаев бешенства животных
Сызранка в суде простила своего приятеля, который избил ее молотком в подъезде
Жительницу Отрадного наказали рублем за оскорбление бывшей супруги своего возлюбленного в соцсетях
В СамГУПС открылась международная научно-практическая конференция «Самара цифровая’19»
В Самаре на Стара-Загоре открылся Дом инклюзивной культуры
В Самаре на участке Ново-Садовой введут постоянный запрет на остановку транспорта
В Самаре прокуратура нашла в интернете незаконные объявления о вывозе мусора
В Самарской области поймали ульяновца, который незаконно выловил 15 судаков с икрой
В Самаре на Ново-Вокзальной забил фонтан с 9-этажный дом
Дело жителя Самарской области, который пытался подкупить инспектора ГИБДД 200 евро, передали в суд
В Чапаевске ВАЗ-2114 «обнял» опору теплотрассы: пострадали три человека
Матч ТВ: В случае вылета в ФНЛ «Крылья Советов» отправят Божовича в отставку
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут завершить раньше срока
«КидБург Stile» зовет маленьких самарцев на праздник 1 июня
В Самаре в течение недели отремонтируют улицу Юбилейную
В Самарской области возбудили дело из-за падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище