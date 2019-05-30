"Хотела напугать": в центре Самары женщина стреляла из пистолета по прохожим и собакам

29 мая в центре Самары произошло ЧП. Вечером в 23:30 одна из местных жительниц на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой достала пистолет и стреляла по всему вокруг. Об этом сообщает Екатерина Яндукова.

- Вчера вечером женщина шла по улице Ярмарочная в направлении к Садовой, держа перед собой на вытянутой руке пистолет и стреляла по людям и собакам, - рассказала Екатерина. – Женщина шла в направлении к дому дяди Вовы. Все его собаки были во дворе. Поэтому эта «дама» направилась дальше искать, на ком можно применить оружие.

В этот момент Екатерина выгуливала своих собак и попалась навстречу стрелявшей. По словам Яндуковой, женщина, размахивая пистолетом, начала угрожать, что выстрелит в моих собак. При этом Екатерина отмечает: ее собаки были на поводке и не проявляли агрессии.

В центре Самары женщина стреляла по людям и собакам.

После этого стрелявшая дошла до улицы Ленинской и стала стрелять по владельцам собак на другой стороне улицы. Но, как отмечают очевидцы, она не попала, поскольку находилась в нетрезвом состоянии.

Местные жители вызвали полицию и написали заявление на стрелка. Из какого оружия стреляла женщина – пневматического или травматического, пока непонятно. Она это аргументировала тем, что просто хотела напугать собак.

- Центр Самары превратился в Дикий Запад, где каждый может палить из пистолета в людей и животных! – возмущается Екатерина Яндукова. - Почему так много стрелков появилось на улицах? Мы что, вернулись в 90-е? Очень страшно, что вот такие неадекваты чувствуют свою безнаказанность! Становится страшно жить!

Напомним, в январе на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой уже была стрельба. Тогда бывший глава Октябрьского района выстрелил в собаку и ее хозяина – дядю Вову. Дядя Вова – местный зоозащитник, у которого дома живет 8 собак. Ранее «Комсомольская правда» - Самара» уже публиковала его историю. Тогда дело кончилось административным наказанием стрелка.