"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ

На арене "Нижний Новгород", принимавшей матчи ЧМ-2018, 30 мая местная одноименный коллектив принимал самарские "Крылья Советов". Клубы провели первый стыковой матч в рамках чемпионата России по футболу. Удача сегодня была на стороне гостей.

"Крылья" сильно изменили состав по сравнению с провальным поединком с ЦСКА, когда они уступили 0-6. В ворота вернулся Сергей Рыжиков, в обороне с первых минут вышли Рохель и Шишкин, также на поле появились Денисов и Зиньковский.

В составе "Нижнего Новгорода" в старте играл воспитанник самарского футбола - Максим Палиенко. Экс-футболисты "КС" - Голышев и Салугин - также действовали против своей бывшей команды.

Игру активнее начали "Крылья". Шейдаев уходил 1 на 1 с вратарем, но промахнулся. Зиньковский постоянно обострял и однажды угодил в штангу, пробив с линии штрафной. Игроки "КС" нанесли несколько дальних ударов.

"Нижний" не тушевался и тоже имел несколько интересных подходов к воротам Сергея Рыжикова. Мог отличиться Палиенко. На 21 минуте одна из атак хозяев закончилась угловым, после подачи которого Тимофеев в штрафной завалил Сапету, и судья дал пенальти, наградив нарушителя желтой карточкой. Фомин пробил идеально в угол, 22 минута - 1-0!

"Крылья" пытались отыграться и снова в центре внимания был Зиньковский. Он отдавал и бил сам, но в ворота мяч лететь категорически отказывался. В концовке тайма опасно пробил со штрафного Антон, "круглый" задел крестовину - снова мимо!

Вторая половина сначала получилась скромнее первой. Моментов мало, фолов много. Судья Сергей Лапочкин даже не поскупился на несколько желтых карточек. Увеличить отрыв "Нижнего" мог Голышев - он попал в перекладину из выгодной позиции.

На 65 минуте "Крылья" внезапно сравняли счет. Самарцы провели затяжную атаку и после подачи Денисова Федорив срезал мяч в свои ворота - 1-1.

Дальше подопечным Дмитрия Черышева и вовсе не повезло. Их защитник получил травму, замен не осталось, и зелено-бело-синие заканчивали матч в большинстве. Сказалось мастерство. Сначала Ткачук загубил отменную передачу Зиньковского и не попал по воротам с двух метров, но вскоре после подачи "Крыльев" с угла поля Гогличидзе сыграл рукой в своей штрафной и судья указал на "точку". Антон Зиньковский на 90 минуте был точен - 1-2! Окончательный счет поединка спустя еще пару минут установил Роман Шишкин ударом с дальней дистанции. 3-1!

Команда Божовича с комфортным преимуществом подходит к ответному матчу на "Самара Арене". Напомним, игра пройдет 2 июня. Начало встречи в 18-00.

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