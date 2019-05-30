Самарцы смогут бесплатно поступить в медицинский университет

Медицинский университет «Реавиз» ведет образовательную деятельность уже более 25 лет, имеет лицензию и государственную аккредитацию. Филиалы располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Бургасе (Болгария). Здесь обучаются более 4,5 тыс. студентов, которые постигают медицинскую науку на лечебном, стоматологическом, фармацевтическом и медико-социальном факультетах. Кроме того, 8 тыс. слушателей факультета последипломного образования ежегодно повышают в «Реавизе» свою квалификацию.

- Учиться к нам приезжают из разных городов страны, - рассказывают в университете. - География представлена от Калининграда до Сахалина, от Чеченской республики до Салехарда. Здесь можно встретить будущих врачей из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Израиля. В ближайшее время к ним должна присоединиться студенческая молодежь из Болгарии, Индии и некоторых стран Африки.

За 25 лет работы в вуз было принято более 11 тысяч человек, выпущено 5200 специалистов, которые работают в практическом здравоохранении не только в Самаре и области, но и в других регионах России, ближнего и дальнего зарубежья. Среди них есть кандидаты и доктора наук, руководители лечебных и аптечных учреждений. В 2015 году диплом медицинского университета «Реавиз» был признан в странах Евросоюза, что подтверждает высокое качество образования и повышает престижность обучения здесь.

- В университете сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав: 77% преподавателей имеют ученые степени и звания, 25% являются докторами наук. Создана целая система непрерывной подготовки медицинских кадров: довузовская подготовка, средне-профессиональное и высшее образование, дополнительная профессиональная подготовка, - отметили в медицинском университете «Реавиз».

В 2018 году медицинский университет «Реавиз» вошел в число 6 вузов Самары, выполнивших все пороговые показатели мониторинга, и занимает по рейтингу 3 место среди 26 Самарских вузов.

Подготовка студентов идет в соответствии с самыми строгими стандартами образования за счет организации обучения по индивидуальным программам. С 2013 года медицинский университет «Реавиз» ежегодно получает государственный заказ на подготовку специалистов, предоставляя бюджетные места по специальностям «лечебное дело», «стоматология», «фармация». Ежегодно лучшие студенты медицинского университета «Реавиз» становятся лауреатами именных стипендий президента РФ, губернатора Самарской области и др.

Ведущими клиническими базами университета являются собственная многопрофильная клиника «Реавиз» и лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Здесь работают сотрудники по 80 специальностям, в том числе профессора «Реавиза». Динамично развиваются собственные стоматологические клиники университета, лаборатория по проблемам морфологии, производственная аптека. В списке клинических баз «Реавиза» областной госпиталь ветеранов войн и более 130 государственных и частных учреждений здравоохранения в Самаре и других регионах. На базе университета с 2016 года создан центр первичной аккредитации врачей, который ежегодно осуществляет допуск выпускников вуза к реализации полученных знаний на практике с применением новейших образовательных технологий.

Современный «Реавиз» занимает достойное место среди ведущих высших учебных заведений Самары. Он вносит существенный вклад в развитие науки и формирование медицинских кадров.

Ректор медицинского университета «Реавиз» Лысов Николай Александрович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМТН, вице-президент Российской ассоциации гериатров и геронтологов.

Факты:

- По оценкам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году университет вошел в первую сотню вузов России, стал 15-м в числе медицинских университетов Министерства здравоохранения РФ, шестым среди самарских вузов и возглавил список негосударственных вузов России.

- По результатам ежегодного мониторинга Министерства образования и науки РФ (2013-2018 гг.) «Реавиз» признан эффективным вузом, в котором регулярно выполняются 6-7 показателей из 7 возможных.

- В 2018 году медицинский университет «Реавиз» вошел в число 6 вузов Самары, выполнивших все пороговые показатели мониторинга, и занимает по рейтингу 3 место среди 26 Самарских вузов.

Условия участия в конкурсе:

С 1 июня по 23 августа все желающие могут побороться за право получить бесплатное образование или компенсацию 50% стоимости образовательных услуг по специальностям "лечебное дело", "стоматология" и "фармация".

Гранты на обучение действуют в Москве, Саратове, Санкт-Петербурге и Самаре.

Конкурс состоит из комплекса отборочных мероприятий.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

- Заполнить онлайн-заявку на сайте http://www.reaviz.ru/

- Прикрепить свое портфолио (индивидуальные достижения за время обучения).

- Пройти онлайн-тестирование по биологии, химии и русскому языку.

- Подать документы в приемную комиссию и предоставить результаты ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку.

Результаты конкурса обрабатываются и утверждаются конкурсной комиссией. Победители определяются путем суммирования результатов онлайн тестирования, результатов ЕГЭ и дополнительных баллов. При равенстве баллов учитывается портфолио. Конкурс проводится отдельно по каждой из трех специальностей.

Конкурсанты, занявшие 1-е и 2-е место в списке суммарных баллов, получают грант, включающий сумму в размере 100% стоимости сумму в размере 50% стоимости образовательных услуг.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте http://www.reaviz.ru/

Победители конкурса определяются путем суммирования результатов онлайн тестирования, результатов ЕГЭ и дополнительных баллов.

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