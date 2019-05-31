«Я растила её с месяца!»: зоозащитница из Тольятти несколько дней выручала щенка, угодившего в руки городской службы отлова

- Я уже не знаю, что думать. Боюсь, что они ее уже усыпили, но не признаются в этом, - почти в отчаянии рассказала корреспонденту «КП-Самара» Лилия Никитина из Тольятти.

Пропала собачка

Девушка содержит частный приют. Помогает «ничейным» котятам и щенкам обрести любящую семью. Однажды в приют принесли трех щенков с улицы Ларина - две девочки и мальчишка. Их маму убили, малышам еще не было и месяца.

- Я их вырастила, такими пушистыми комочками стали. Здоровые, веселые, жизнерадостные, - рассказывает Лилия.

Белую девочку с черными пятнами в апреле забрала пожилая женщина.

- Женщина добрая, сразу видно, что любящая, заботливая. Мою постоялицу забрали в частный сектор Центрального района. Мы очень за нее радовались. Но собачка сбежала. Неудивительно, щенок к новому месту не привык. Вероятно, радостная, любопытная собака заигралась и не нашла дорогу домой. 15 мая я увидела фотографию моей «воспитанницы» в группе «Четвероногие потеряшки» и тут же попыталась вернуть ее. Собачку было сложно узнать. Она была в ужасном состоянии. У меня началась паника. Судя по фото, собака сильно истощена, болеет, - рассказывает Лилия.

Только вот вернуть свою постоялицу у Лилии получилось не сразу.

Фото группы "Четвероногие потеряшки г. Тольятти" (vk.com/otlov_tlt)

Поймать и утилизировать?

Группа в социальных сетях «Четвероногие потеряшки» принадлежит службе отлова бездомных животных в Тольятти - ООО «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки Дубово-Уметский». В апреле компания выиграла аукцион и на месяц стала официальной службой отлова в Тольятти. До этого администрация города несколько раз безуспешно пыталась найти подрядчика для отлова и содержания безнадзорных животных. Но из-за низкой стоимости контракта желающих участвовать в конкурсе было совсем не много. Максимальная цена контракта - 744,5 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику предлагали отловить в Тольятти чуть более 160 кошек и собак. «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки Дубово-Уметский» взялся выполнить это задание за 521,1 тыс. рублей. Договор с администрацией заканчивается 31 мая.

По условиям контракта компании предстоит не только поймать животных, но и привить, стерилизовать и передержать в карантине не менее 10 суток.

Караулила у ворот

Лилия уже пыталась выстроить взаимодействие со службой отлова. Приехала, хотела забрать щенков в свой приют.

- База отлова находится по адресу Ларина, 151. Это огромная промышленная территория. Мы долго колесили вокруг. По фотографиям искали нужно здание. Никакой информации нет. Ни схемы проезда, ни вывесок, даже таблички с режимом работы. Когда можно прийти за животными, когда дни карантина, по какому телефону звонить - неизвестно, - негодует зоозащитница.

Попасть внутрь девушке не удалось. Насторожил её и разговор с работником отлова.

- Я приезжала в мае, тогда еще не знала, что пропала одна из моих воспитанниц. Хотела просто забрать щенков в свой приют, найти им дом. Охранник меня не пустил. Сообщил, что через полчаса приедет начальник. Визит нужно согласовать с ним, - рассказывает девушка.

Лилия честно сидела полчаса в машине у закрытых дверей отлова. Никто не приехал.

Звонила, писала, плакала и кричала от отчаяния

Позже Лилия узнала, что та самая черно-белая собачка с черными пятнами, которая сбежала, оказалась в руках отлова. Руководитель приюта снова позвонила по уже известным номерам телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/712076" frameborder="0"></iframe> Первый звонок в службу отлова.

- Андрей Михайлович перенаправил меня на Александра, мастера-отлова. Тот пугал большим количеством бумаг, которые нужно заполнить, обязательно приехать с паспортом. Я видела по фотографиям в каком состоянии собака и понимала, что нужно действовать. Я была готова заполнить сотню бумаг, лишь бы вернуть собаку, отвезти ее к врачу. От пушистого комочка почти ничего не осталось. Проплешины, красные пятна... Андрей обещал на следующий день прислать образец заявления и пропал, - переживает Лилия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/712075" frameborder="0"></iframe> Первый звонок мастеру отлова.

Зоозащитница отчаянно пыталась дозвониться, писала в мессенджеры. Сообщения кто-то читал, но не отвечал. В отчаянии девушка позвонила в городскую администрацию, но и это не помогло ей забрать собаку в тот же день. Лилии все же удалось дозвониться до отлова, но разговор получился на повышенных тонах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/712078" frameborder="0"></iframe> Разговор с мастером отлова на повышенных тонах.

Спасибо, что жива!

Спустя несколько дней борьбы девушке все же удалось вернуть свою воспитанницу. Жива.

- Хочу, чтобы все знали об этом отлове. Вольеров на территории очень мало. Практически все они пустые - основная масса животных ютиться в одном вольере, с краю. Внутри вольера голая земля, у собак нет воды и еды, они все в своих испражнениях. Такое содержание является издевательством над беззащитными, - написала Лилия на своей странице в социальной сети, когда вернула собаку. - Моя подопечная чудом осталась жива. Они не пропускают на свою территорию, не дают пройти и посмотреть, там ли твоя потерянная собака, у людей нет возможности пойти и выбрать себе понравившегося питомца. Выловленные собаки в огромном количестве пропадают без вести!

Личный архив Лилии Никитиной

Сейчас спасенной собаке предстоит обследование и лечение. Медицинское заключение осмотра состояния животного Лилия уже сделала. Девушка намерена подать заявления во все инстанции.

- Посмотрите, какая она была у меня, и какую мне ее отдали! Молчать я не буду! Я растила её с месяца! Я никому не позволю такое творить! - заявила зоозащитница.

Собачка была на карантине

В службе отлова сложившейся ситуацией удивлены. Там напомнили, что они не магазин и не зооприют, куда можно приехать в любое время. Здесь есть строгие правила.

- Мы работаем строго в соответствии с постановлением правительства Самарской области по проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Соответственно, любые собаки, попавшие к нам, должны провести 10 дней на карантине. Даже если их уже узнали владельцы, - рассказал руководитель отлова Андрей Храмов.

Собаки пойманные на тольяттинских улицах

Отлов в Тольятти работает так: в администрацию города поступает жалоба, там составляют заказ-наряд с конкретным адресом, примерным количеством собак и телефоном заявителя. Далее департамент благоустройства передает этот заказ-наряд в службу отлова. Только после этого специалисты выезжают и производят отлов. Затем животных осматривают специалисты государственного ветеринарного надзора.

- С ними у нас заключен контракт. Все ветеринарное сопровождение обеспечивают сотрудники этого ведомства. Они осматривают животных, при необходимости оказывают помощь, составляют карточку животного и отправляют его на карантин, который длится минимум 10 дней. Животное было беспризорным, высока вероятность того, собака контактировала с бешеным или больным животным. За 10 дней могут появиться клинические признаки какого-либо заболевания, - объясняет Храмов.

Одновременно с этим сотрудники отлова фотографируют пойманных животных и публикуют фотографии в своей группе в социальной сети и в других тематических сообществах. Там же указывают улицу, где была поймана собака. Если кто-то узнал своего пса или решил просто забрать домой пойманное животное, придется написать заявление.

- Заявление пишется в свободной форме. Содержание примерно такое: я такой-то (паспортные данные), это моя собака (или хочу забрать такую собаку), она будет содержаться там-то (адрес), все правила по содержанию собаки будут соблюдены. Когда у животного закончится карантин, мы его с радостью отдадим. Чем больше собак у нас заберут, тем лучше. К нам за щенками как-то приезжали даже из Ульяновска и Димитровграда. Тех, что не забрали, передаем в приюты или стерилизуем и отпускаем. Многие остаются у нас, их же здесь кормят. Из Самары к нам приезжал приют «Надежда». Тольяттинские не согласились с нами работать бесплатно. Нужно от 3 до 5 тыс. рублей за содержание собаки. У нас в бюджете таких денег нет, - вздыхает Андрей.

Клетки для агресивных собак на карантине

Фотография той самой белой собачки с черными пятнами появилась в группе 15 мая. Следовательно, 25 мая у нее заканчивался карантин.

- Мы поймали ее 14 мая вечером. Она была в группе животных, которые кидались на людей. Это было экстренное реагирование. Собаку привели к нам в удовлетворительном состоянии. Она была покусана и поцарапана. Волонтеры оказали ей помощь. Как и когда она получила травмы, утверждать не берусь. У нас есть лишь ветеринарное заключение, составленное в момент поступления собаки к нам, - заверил руководитель отлова.

По словам Андрея, их отлов работает максимально щадящим способом. Собак ловят длинным мягким сачком. После карантина животные проходят вакцинацию, кастрацию или стерилизацию.

Разбитые очки и много шума

- Лилия позвонила мне за три дня до окончания срока карантина. Я направил ее к мастеру отлова, чтобы они точно установили, что это ее собака. Документов на собаку не было. Но для нас это и не так важно. Главное, чтобы собака вернулась домой. Собак в любом случае выдает мастер отлова и только когда ветеринары проведут все необходимые мероприятия. Со мной Лилия разговаривала вполне нормально, а вот мастер отлова пожаловался на ее грубость. Забирать собаку она приехала в 8 утра. У нас как раз шел утренний ветосмотр. Мы попросили ее написать заявление. Завязался спорт. Дело дошло даже до рукоприкладства. Больше всего досталось нашему кормильцу. Он приходит в 9-10 часов, чтобы покормить собак и убрать в вольерах. Волонтер. Добрейший человек. Ему разбили очки, - утверждает Андрей.

Они уже прошли карантин и приходят в себя после кастрацииФото: Личный архив героя публикации

Лилия забрала собаку как раз 25 числа. Сотрудники отлова признались, что зла на девушку не держат, считают, что она погорячилась, не во всем разобралась, дала волю эмоциям.

- Через некоторое время мы должны будем проверить, действительно ли собака находится по адресу, указанному в заявлении, все ли с ней хорошо, не попала ли она повторно на улицу. Если собаки не окажется по указанному адресу, мы будем вынуждены обратиться в полицию, - утверждает руководитель отлова.

Он напомнил, что в зону карантина могут пройти только те, у кого есть необходимые справки и разрешения.

- Приезжать к нам бесполезно и невозможно. К вольерам в зону карантина допускаются только люди, имеющие необходимые прививки и справки. Полный пакет документов, как у сотрудника отлова, плюс заключение эпидемиолога о том, что в городе нет эпидемии бешенства. Животные в этой зоне могут быть заразными. Если люди заболеют после посещения отлова, ответственность будет на нас. Животных, которые прошли карантин и вакцинацию, - пожалуйста, забирайте. Их вам вынесут за территорию отлова, - подробно рассказал Храмов.

По словам сотрудников отлова, на их территории 4 больших вольера для тех, кто прошел карантин. Регулярно используют три, четвертый всегда запасной. Профилактика проходит по очереди в каждом. Пол в вольерах покрыт песком, чтобы было проще убирать фекалии и проводить дезинфекцию. Также есть около клетки для только что пойманных собак. За один выезд сотрудники ловят от 2 до 5 собак. Максимум был 10, но всем места хватило.

А в это время:

По обращению зоозащитницы отлов проверили общественники и тольяттинские депутаты. Серьезных нарушений не нашли.