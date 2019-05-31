«Им не место в детском доме!»: в Самаре всей школой ищут опекунов детям, оставшимся без мамы накануне 9 мая

А папа где?

Беда в семью юной Тани и ее брата Димы пришла накануне великого праздника. 8 мая умерла их мама Людмила. Причиной смерти 42-летней женщины стали осложнения, вызванные сахарным диабетом. Из родных у детей остался только слепой дедушка. Он плохо ходит, много забывает, готов любому отдать последние сбережения - сам нуждается в опеке. Где-то у детей были и папы – но оказалось, что в воспитании детей они не участвовали и не спешили объявиться после смерти бывшей жены. Дети были напуганы и не знали, что делать, кто-то должен был организовать похороны, забрать тело из морга и принять взрослые решения. Казалось, помочь школьникам некому. И тогда за дело взялись учителя и родители одноклассников 16-летней Тани.

- Когда детей забрала опека, я стала выяснять, где же папа. Поговорила с подругами девочки и дедушкой. Оказалось, дети жили в двухкомнатной квартире с мамой и дедушкой. Людмила Егоровна не работала, занималась здоровьем детей. Она рассказывала, что у дочери с рождения проблемы с кровью, а сын родился недоношенным и у него тоже проблемы со здоровьем. Людмила Егоровна всю себя посвящала детьми. Семья жила на пенсию дедушки в 15 тысяч рублей, - рассказывает школьный завуч Оксана.

С папами тоже все было непросто: оказывается, Людмила говорила, что живет с отцом младшего мальчика. Но никакого мужчины в жизни семьи не оказалось.

Дети должны знать, где могилка матери!

Оказалось, что даже организовать похороны и забрать тело Людмилы из морга некому. Денег нет, родственники не объявились, а время идет. Но друзья девочки и их родители не остались в стороне.

- Мне позвонили родители моего класса и предложили начать сбор денежных средств для похорон. Мы хотели, чтобы была могилка с крестом и дети могли прийти к матери. Сначала думали, что скинемся только своим классом, но шло время, нужная сумма не набиралась. И тогда мы кинули клич по всей школе. И все получилось! Спасибо всем неравнодушным, - говорит Оксана.

Похоронили Людмилу 29 мая в Кинеле, рядом с мамой и сестрой. Попрощаться с близким человеком из детского социального учреждения отпустили и Таню, девочка пришла вместе с педагогом.

Неужели они не нужны близким людям!

И, конечно, всю школу волновал вопрос: что же будет с ребятами дальше. Им же не место в детском доме!

- Татьяна замечательный ребенок! Учится на “хорошо” и “ отлично”. Она много пропускала из-за болезни, но всегда быстро нагоняла материал, после длительных перерывов. Всегда все задание выполнено, всегда опрятная, в школьной форме. Мама всегда интересовалась ее учебой, была на всех родительских собраниях, - Оксана с самого начала очень переживала за судьбу девочки всей душой. И старшекласснице повезло – папа Татьяны нашелся. Как рассказали инициативные учителя, ему не разрешала общаться с дочкой мама. А теперь он рад принять ее в семью и планирует забрать в ближайшее время. А вот папа Димы так и не объявился. Четырехлетний малыш, по некоторым данным, имеет некоторые особенности в развитии, нуждается в заботе и любви. Есть информация о том, что его отец в Москве, и вернуться за сыном не спешит.

НУЖНА ПОМОЩЬ:

Оксана, завуч школы, где училась Таня:

- Это только первый наш шаг. А помощь нужна! У детей есть квартира, но она находится в ужасном состоянии: гнилой пол, старые обои. Нужен ремонт. Куда вернётся Аня через два года? Ей некому будет помочь. Об этом мы с родителями ее одноклассников тоже думаем. Меня очень волнует дальнейшая судьба детей. А там все сложно: у ребят в свидетельстве о рождении есть отцы, и их не лишали родительских прав. Что будет с младшим мальчиком? Как уверяет опека, поиск пап может продлиться до полугода. Неужели все это время дети будут по реабилитационным центрам? Это страшно! Нам нужна и юридическая помощь.